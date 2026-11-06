全球科技股抛售潮加剧，部分投资者为筹集现金弥补亏损而抛售贵金属，导致黄金价格承压下跌。

截至星期五（11月6日）晚上8时30分，金价挫跌0.84%至每安士4078.90美元；近一个月，金价已下滑超过2%。白银价格下滑0.48%至每安士52.13美元；近一个月内则已大跌超过15%。

美国科技股在星期四大幅下挫，星期五亚洲市场也遭受重挫。韩国晶片双雄SK海力士、三星电子分别在星期五挫跌超过10%与6%；台积电则下滑逾4%。

市场猜测，民主党在美国中期选举中横扫两院，会推动人工智能（AI）监管政策转变，因许多选民纷纷表明反对兴建数据中心。

股市和贵金属市场承压之际，美国国债等避险资产需求走高，美债收益率已跌至9月初以来的最低水平。

盛宝银行（Saxo Bank）大宗商品策略主管汉森（Ole Sloth Hansen）指出，黄金价格回调，归因于整体避险情绪升温、投资者获利了结的影响。

随着民主党在中期选举中获胜，投资者押注即将上任的民主党议员，将推动结束伊朗战争，这可能有助于缓解通胀，让美国联邦储备局有更大空间，放宽货币政策。