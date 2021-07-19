社论：东京奥运不寻常的意义

在临近东京奥运会开幕前，各国运动员陆续抵达日本之际，东京奥运村近日接连报出运动员和工作人员冠病确诊的消息，为这一国际盛会的举行蒙上阴影。日本国内对于东京奥组委和日本政府坚持举行奥运意见分歧，批判者不满奥组委的商业利益考量凌驾日本国民健康，但支持者认为，在冠病疫情肆虐全球的至暗时刻，若能完成奥运赛事，可展现人类不畏病毒的决心，提振抗疫士气。随着各国疫苗接种如火如荼进行，除了精神层面的意义，东京奥运的举办更隐含另一层实际意义。

至7月中，日本全国接种两剂疫苗的人口刚过20%，接种一剂疫苗的则超过32%。开放各国运动员、工作人员和媒体从业员入境参加奥运，确实存在不小的病毒扩散风险。因此，日本政府和奥组委采取“奥运泡泡”的安排，把参与奥运入境的外国人同本地社区隔离起来，除了赛场、选手村和媒体中心，外国人不得自由进出社区，加上赛场零观众，以最大程度避免输入型病例传播。当然，安排能否滴水不漏，还有赖参赛外国人的配合。

据报道，奥组委估计超过80%的入住奥运村的选手，以及七成至八成的媒体人员均已经接种疫苗。然而，因为各国的疫苗接种率差别极大，所接种的不同疫苗的保护率也参差不一，病毒传播的风险切实存在。同时，接触参与奥运外国人的日本当地工作人员，还是有可能把所感染的病毒带入社区。选手村发现确诊病例，进一步坐实了东京奥运批判者的担忧。

不过，如前所述，东京奥运在如此挑战重重的情况下举办，有助于向世人宣示不屈不挠、克服危机的决心和精神。世界人民经历近两年的疫情反复折腾，确实也需要一些能振奋人心的消息。尽管日本政府在应对疫情方面备受指责，但日本社会自律的文明精神，相信对于成功举办奥运并遏制病毒的扩散，能起到一定的示范作用。当然，鉴于不可低估的病毒扩散潜在风险，包括主办方和所有参与者都必须以高度负责任的态度，确保赛事不至于成为新一波全球疫情的源头。

最为关键的是，东京奥运是各国在疫情暴发后封城锁国，基本阻断国际人员正常交流后的首个大型实体活动，对于病毒扩散模式、各种防疫措施的有效性，乃至今后解封的方式，都有珍贵的实际参考价值。新加坡决定逐步把疫情当作地方流行病处理，已经引起国际媒体的关注。当局届时可能将不再着重监测每天的患病人数，或采取阻断措施等打击社会经济活动的手段，而是把焦点放在重症病例的治疗，控制死亡率，让生活尽快恢复正常。这一做法的关键前提，是全民的疫苗接种率必须达到七八成或更高。

若奥组委对于参赛人员疫苗接种率的估计正确，则东京奥运村似乎符合这一重要前提条件。因此，各国防疫当局关注的重点应该不是选手村出现病例，而是病毒的扩散模式，以及重症率的多寡。当然，由于大部分选手都是年轻力壮，这一因素可能影响了病毒传播的结果，但是相信所收集的数据，还是具备有意义的科学参考价值。如果选手村的病毒传播，没有导致日本社区暴发新的大规模感染群，东京奥运的这一次实践，就有了重大意义。

东京奥运会的成功，不仅取决于运动赛事能够顺利、精彩进行，更取决于能控制奥运期间和赛后，奥运村与日本社会不出现重病率和死亡率的飙涨。这相信也是各国人民共同的期盼。一旦东京奥运成功举办，对于世界应对冠病疫情，无疑是打了一剂强心针。同时，作为聚集各国人员的大型实体盛会，东京奥运也可为各国规划国境解封，提供有用的参考模式。对于防疫专家而言，东京奥运也许能提供珍贵的数据，扩大对病毒传播和有效防疫的知识，让人类尽早打败病毒，走出疫情的阴霾。