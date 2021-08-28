社论：伊国组织作乱阿富汗前景难料

社论

正当美国与盟国忙着撤侨的时候，伊斯兰国组织阿富汗分支“呼罗珊省伊斯兰国”（ISIS-K）在人潮汹涌的喀布尔机场外发动了自杀式炸弹袭击，至今造成包括13名美国士兵在内的近百人死亡，另有多人受伤。据路透社报道，死者当中也包括28名塔利班成员。这场死伤惨重的恐袭顿使阿富汗安全局势急转直下。

虽然事前已接获恐袭情报，但美军和塔利班都未能制止自杀式炸弹手混入人群行凶，美军蒙受如此惨重死伤相信也在美国总统拜登预料之外。他已誓言要采取报复行动，但这恐怕难以在撤侨和撤军进入最后几天的紧张时刻进行。

ISIS-K这次趁乱偷袭，得手后马上宣称是他们干的，显然有意借此宣示其存在，也说明塔利班还远没有控制阿富汗的大局。据报道，ISIS-K和塔利班都是强硬逊尼派组织，但视彼此为死敌。2014年伊国组织在伊拉克和叙利亚建立哈里发国后，塔利班的一些巴基斯坦成员改而效忠伊国组织，与阿富汗武装分子共同成立ISIS-K，该分支去年正式获得伊国组织中央领导层承认。

伊国组织这次在塔利班眼皮底下发动恐袭，一个更不祥的预兆，是印证许多国家的忧虑，阿富汗将再成为世界恐怖主义滋生的温床以及诸多武装分子的避风港，这不仅将影响阿富汗周边国家的安全，也将波及世界其他地区，包括东南亚一带。

我国内部安全局和反恐专家日前就发出警告，塔利班重掌政权，可能对本区域的回教激进分子产生感召作用。内安局表示，阿富汗的权力真空和不断升级的内乱，可能提供卡伊达和伊斯兰国组织等跨国激进分子重组或建立避风港的机会。塔利班曾经庇护奥萨马的卡伊达组织（基地组织），虽然它如今宣称决不会再让国家被恐怖分子利用，但这是否在他们的控制能力之内还是个未知数，因此我们必须高度警惕恐怖主义卷土重来。

毫无疑问，喀布尔机场的混乱情况为恐袭提供了一个难得机会，这既是美国及其盟国所不愿看到的，相信也不是塔利班想要的。因为这对它要在国际上树立新的形象并无好处。其实塔利班过去几天即一直强调外国必须尽快撤离机场，以便恢复秩序，因此，原定这个月底的期限不能再延长，所担心的也许正是夜长梦多，变生肘腋。不幸的是，悲剧还是发生了。

对早就铁了心要撤出阿富汗的拜登总统而言，美军遭受侵阿二十年来第二惨重的单次伤亡（前一次是2011年8月一架直升机被击落，机上30名美军人员死亡），无疑是他上台八个月以来最大的外交挫折。但在当前危急情况下，他也没有太多的选择，当务之急是应对可能再次发生的袭击，以便在接下来仅剩的几天时间内完成撤离。

根据美国官员的数据，目前仍有约5000人在喀布尔机场等待撤离。而自塔利班本月中接管首都以来，迄今已有10.4万名平民从阿富汗撤离，其中包括6万6000名美国人，3万7000名来自盟国和其他国家的人。其他西方国家日前都已宣布终止撤离工作，因为接下来美军控制下的机场将主要用来撤离美军。接下来，阿富汗周边国家恐将难以避免难民潮的涌入。

那些侥幸被安全撤离的阿富汗人，将可以逐渐落户其他国家，包括搭乘我国派出的A330多用途添油运输军机，从卡塔尔飞往德国或其他收留国。他们虽然失去了家园，但至少保住了性命，有机会过上新生活。那些被撇下的，以及数以万计流离失所的难民，则只能听天由命了。其实，即连阿富汗本身的前景也殊难料，塔利班能否逐渐掌控全局，我们只能拭目以待。