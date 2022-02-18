社论：疫后生活指日可待

2月16日召开的政府抗疫跨部门工作小组记者会，宣布了在五大方面简化防疫措施。虽然联合领导小组的部长均强调，简化措施并非放松管制，但呈现出来的整体氛围，不无在为疫后生活的恢复做准备的态势。本地的每日新增病例仍然处于高位，而且还未达峰值，然而关键数据如住院冠病病患、须输氧的人数、加护病房床位的使用率和病死人数，都表明奥密克戎病毒株很可能让冠病从大流行病转为地方性流行病。

当下的每日新增病例已经升高到五位数，而且还在保持上升趋势，所以不宜马上开始放松防疫措施。由于绝大多数的感染者都是轻症甚至无症状，没有对公共医疗体系构成不可承受的压力，让当局更有信心为迈向疫后生活着手准备。至今的疫情数据符合此前的模型推算，若没有出现突发因素，病例峰值大约会在几周内出现，之后疫情便应该趋缓，各类社会和经济活动也可逐步恢复正常。

因为输入型病例仅占每日新增的少数，收紧国门的意义已经不大；相反，让国门更为开放，不仅有助于维护新加坡国际枢纽的地位，也有利于刺激各行各业的活力，为疫后经济的复苏和反弹奠定基础。为此，当局分阶段放宽疫苗接种者旅游通道的入境人数限制，也准备扩大衔接点；入境后防疫要求的主要考量，也会逐步从国家和地区的风险级别，转为入境者是否已经接种。对于交通、旅游等相关产业，这都是业者和员工翘首以待的好消息。

在社会层面，无论是工作场所的安全距离要求、社交人数限制、各类群聚性的文娱和体育活动，都是朝着更为放松的方向发展。简化防疫措施，同时也代表了防疫精神的转变，从政府巨细靡遗的管制，过渡到个人根据新的简易防疫原则，发挥自律精神和责任意识。这一方面能减低执行成本，另一方面也提高了防疫的灵活度，让所有社会成员得以因地制宜、因时制宜，自己判断该怎么做，缓解过去繁文缛节的措施所产生的无助和焦虑感。

所以，每一个人的配合程度，就成为下一阶段防疫成败的重要关键。尽管大趋势是朝着开放发展，但过程仍须步步为营。毕竟疫情还没有完全过去，一些潜在风险仍然存在。比如，对于唱歌和夜间娱乐等相对高风险的活动，既有措施就继续保持。此外，在未来几周每日新增病例不断攀高之际，一些公共服务也可能受到影响，如巴士车长染病人数增加，已经导致趟次的等候时间拉长。因此，个人行为上的自律，能够减少在这一关键阶段生活上的各种不便。

可以说，我们的抗疫马拉松赛事，已经来到了可以望见终点的征程。这固然让人稍感欣慰，可是也意味着大家尤其不能放松警惕。所谓千里之堤，毁于蚁穴，在胜利在望之际，往往也是最容易麻痹轻敌之时。回顾这两年多的各种疫情起伏和防疫艰辛，我们更必须战战兢兢，为指日可待的疫后生活做足万全准备，避免一时的大意，导致防疫大计功亏一篑。

李显龙总理在面簿贴文上也指出，希望几周内新增病例达到峰值，之后我们便可逐步开放，迎接正常生活。他同时提醒国人要做好思想准备，万一出现另一种新的、更危险的病毒株，我们或得踩刹车甚至收紧措施。这当然是没有人愿意看到的情况，可我们也不能一厢情愿地毫无防备。重要的是，保持新加坡社会彼此信任，上下一心的状况，同时一如我们至今为止所表现出来的那样，小心且耐心地沉着应对，就没有理由不对未来审慎乐观。