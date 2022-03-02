乌克兰危机为我国经济前景蒙上阴影，贸工部长颜金勇周一在国会指出，通货膨胀压力可能在短期内进一步上升，投资与贸易可能受冲击，我国经济下行的风险也显著增加。

政府早前预测，新加坡今年的经济增长3%至5%，整体通胀率上升2.5%至3.5%，而核心通胀率（扣除住宿与私人交通）则在2%至3%。这些预测的基本前提是，供应瓶颈有望在下半年纾缓，而供应面导致的通胀会跟着回软。同时，冠病疫情限制措施解除后的强劲需求，将继续支撑经济的增长。

然而，乌克兰危机以及国际社会对俄罗斯实施的经济制裁，为这些预测添加变数。

俄罗斯是全球主要的石油与天然气生产国，其产量分别占全球总生产量的13%及17%。欧洲的天然气供应，有40%来自俄罗斯。俄罗斯与乌克兰也是农产品的主要输出国，它们的玉米以及小麦输出总量，分别占全球市场份额的19%及30%。

俄罗斯与乌克兰也是镍和钯金属的主要出口国。镍用于不锈钢生产，而不锈钢广泛用于制造和建筑业，钯则是半导体业的关键原料。

其实，在乌克兰危机爆发之前，中美的贸易战及科技战已经扰乱了全球的供应链。冠病疫情以及极端气候进一步加剧供应瓶颈的问题。

另一方面，经济重启推高了需求，能源价格与运费跟着飙涨。供应瓶颈与需求上涨交加，导致美国的通胀率创下40年的高点，而我国的通胀率也达到10年的新高。

据业内人士反映，今年首两个月，玉米价格上涨了近44%、黄豆近70%，而棕油超过60%。上星期，原油价格每桶突破100美元，而天然气的价格在短短半年内翻了一倍。乌克兰战事若陷入僵局，势必加剧供应链的压力，并进一步推高能源与大宗商品的价格。

面对通胀急速上涨的势头，美国联邦储备局将在本月启动加息周期，而我国金融管理局也让新元加速增值。然而，加息或让货币增值是把双刃剑。利率上升步伐太慢，可能推高通胀预期，但利率上升过猛，将推高企业成本及压缩企业的盈利。同样的，货币升值过快，将削弱企业的出口竞争力。

调高利率固然能压缩总需求，但无助于解决供应瓶颈导致的通胀问题。地缘政治斗争恶化，使能源、基础原材料以及农副产品的供应短缺与价格上升，加剧了企业的成本负担，也影响经济的增长。对于企业与家庭而言，低经济增长与高通胀，即陷入滞胀，是最坏的组合。

新加坡是一个小型外向经济体，没有定价的能力，也不可能完全摆脱外来的冲击。能源与食品价格上涨以及供应瓶颈，提高了企业的运营成本，也很快地传导到物价上。物价上升刺激工资的上涨，而工资的上涨又进一步推高企业的成本。企业与家庭都普遍感受到通胀的压力。

虽然新加坡无法避开近期影响全球的通胀，但政府在应对通胀所带来的民生压力，并非毫无办法。

例如为了减轻消费税明后年上调的影响，政府推出各种精准援助配套措施，缓解中低收入家庭的负担。一些具体的办法，如发放社理会邻里购物券，既帮助有需要的家庭，也增加了邻里商家的生意，一举两得。此外，职总平价合作社超市此时也须发挥平抑物价的重要角色，在市场上确保生活必需品价格的稳定。

新财年的财政预算案突出建设更包容和公平社会的主题，重点之一是提升低收入阶层的工资。尽管这或许会加剧通胀的压力，但人力成本只是本地经营成本的一部分，另一个成本压力来自租金。作为本地最大的业主，政府可带头调整店铺和工厂的租金，减轻特别是中小企业的压力，协助它们度过这个非常时期。

各种不利因素叠加，导致这轮全球通胀来势汹汹。政府能做的是尽量减缓对国人和本地企业的冲击，但是大家也必须有所准备，调整生活习惯，量入为出，履行个人责任。通胀所带来的痛楚或许难以避免，我们只能尽量降低痛感，坚持到利好因素的到来。