社论：美中博弈出现微妙变化

2022年5月9日

美国和中国围绕乌克兰战争的博弈，近段时期出现微妙变化。两国在公开场合释放的一些信号，似乎呈现积极的态势。至今坚持独立路线，拒绝配合美国制裁俄罗斯的中国，日前通过官方媒体，发出了不一样的声调。中国外交部官员也一改至今的强硬态度，表达了希望与美国改善关系的态度。美国则府院配合，国会继续立法对华施压，国务院却引而不发，好像正观察北京的动向，以决定下一步的行动。

美国国会众议院在4月27日，以394票对3票的压倒性多数，通过以中国国家主席名讳命名，英文字母简称为“轴心法令”的决议，要求国务院在立法后的30天，报告中国是否违反制裁俄罗斯的禁令，之后每90天定期报告。美国法令使用外国领导人名讳，且含蔑视意味的做法，史无前例；字母简写为“轴心”，又带有二战时美国对抗法西斯轴心国集团的历史联想，敌意浓郁。法令显然意在监管中国，为随时启动二级制裁做准备。

在法令通过后的4月30日，新华社全文发布对乌克兰外长库列巴的书面专访。这是中国立场亲俄的官方媒体，在战争爆发以来首次出现亲乌克兰的声音，引起了西方媒体的关注。专访引述库列巴说“俄罗斯入侵我国领土”。接着在5月3日，新华社下属《参考消息》又罕见地以引号表述“俄罗斯‘入侵’乌克兰”。这与中国官方始终采用俄罗斯自称的“特别军事行动”说法来形容俄乌战争，无疑大相径庭。

除了官媒就乌克兰战争的调子改变，中国外交官也一改强硬姿态，最近陆续对美国表达了善意。被西方媒体视为“战狼”代表之一的中国外交部发言人赵立坚，在4月29日的例行记者会上，回答关于敌视中国的美国民众大幅增加的民调结果时说：“中美两国人民素怀友好感情，双方人民的友谊始终是两国关系发展的源头活水和重要基础。”中国驻美大使秦刚5月4日会见美国国会参议院民主党督导德宾时说，中美应在相互尊重、和平共处、避免对抗的基础上，共同努力推动两国关系重回正轨。

中国立场的转变引发了俄罗斯的不满。俄罗斯总统普京的经济顾问季托夫日前对本国媒体抱怨，中国因害怕二级制裁而中止与俄罗斯的经济来往。他说，中国企业和银行不敢公开跟俄罗斯合作，所以进口替代不能只依靠中国。另一方面，中共政治局分别在4月29日召开会议，在5月5日召开常务会议，虽然官媒侧重报道会议讨论防疫和经济决策，但不排除也讨论了外交课题。

无独有偶，原本要在5月5日发表对华政策演说的美国国务卿布林肯，因冠病呈阳而推迟演说。这一演说被视为拜登执政一年多来，对华政策的正式全面表述，意义重大。此前，美国国会众议院议长佩洛西宣布要在4月10日访问台湾，纪念《台湾关系法》通过43周年，后来以冠病检测呈阳为由取消。布林肯无巧不成书地在中共最高决策机构开会当天，以相同理由推迟对华政策演说，难免引发众多遐想。

无论如何，在当前美中博弈日趋紧张的大背景下，出现这些微妙的变化，特别是北京在台面上释放善意，华盛顿相应放缓施压，个中变化引人关注。尽管乌克兰战争暂时让美国把外交关注转移到欧洲局势，但视中国为主要竞争对手的立场却丝毫没有松动。在中共二十大即将在今年下半年召开的敏感时刻，面对防疫争议和经济下滑等多重压力的中国，可能有意调整身段来减轻外部压力。若双方能把握时机，建立新的外交默契，本区域国家自然乐见其成。