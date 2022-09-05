社论：新加坡艺术大学软实力价值大

2022年9月5日

本地第一所由政府支持的私立艺术大学——新加坡艺术大学（University of the Arts Singapore，UAS），将于2024年开课。这在新加坡教育史上具有里程碑意义，反映了建国至今，社会经济发展后，社会对美育的要求进一步提高。艺术大学采取独立学院制度，保留拉萨尔艺术学院和南洋艺术学院的自主性。这个安排，展现了对这两所有杰出成就和历史的美术学府的尊重，也凸显了高等美学教育所应具备的灵活变通精神。

拉萨尔和南艺在艺术大学里仍是两个独立学院，享有独立的法律权益。拥有学位授予权的新中央机构UAS Ltd，将提供行政等方面的支持。拉萨尔和南艺会继续开办专业文凭和大学文凭课程，学生在武吉士一带原有的校园上课；UAS Ltd则设在这两所院校附近的国家设计中心。两所学院会合作为学生提供更多学习选项与机会，包括跨院修读学习单元、联办选修课如数码科技应用、亚洲美术等。

教育部指出，艺术大学能支持新加坡的未来经济，栽培多元人才，并支持新加坡发展为有创新能力的城市，在东南亚区及以外的创意艺术领域建立领先地位。就新加坡一贯的务实传统，经济效益考虑向来是国家决策的重要参考。融合物理、数码和生物等领域科技的第四次工业革命，带动了智能经济的发展，从中又催生了对创意经济的重视。作为创意泉源的想象力，则来自于美学教育基础。优质的艺术教育将培养学生大胆探索、创新与质疑的能力，同时又让学生能够理解与处理颠覆与包容之间的紧张，在跨界与融合中不断推陈出新，并且培养对人类非物质需求的高度敏感性。这种艺术精神，与当前创新经济的生命内核其实不谋而合。

然而，功利考虑并非艺术大学成立的唯一推动力，也不是最主要动力。毕竟艺术乃至艺术教育的投入，并不能很快产出经济效益，百年树人的教育不是做生意，其中艺术教育的所谓投入产出比其他学科更难测量。艺术大学的设立，反映的是新加坡“仓廪实而知礼节，衣食足而知荣辱”的社会发展阶段，在满足物质生活上的需要后，开始重视精神层面的需要和心灵层面的饱满与富足。艺术大学所培养的人才，会极大丰富本地的文化艺术生活，能满足国人的文化需求，让新加坡社会上流动新鲜的创意、人民生活富有活力、国家富有魅力。

艺术大学的另一个重要意义，在于肯定多年来本地艺术工作者所取得的突出成就，为热爱艺术的青年一代提供更多更广的进修机会；颁发大学文凭，能让一些担心孩子出路的父母，放心让孩子追求自己的艺术理想。在提高本地美学教育的同时，艺术大学更有助于美育的普及，吸引家长在中小学阶段，就开始重视和鼓励孩子的艺术修养，让所有公民的各种才华，包括学术外的艺术禀赋都得到施展的空间。

不仅如此，艺术大学毕业生日后在各领域崭露头角，在整体上或能壮大本地的创新能力，特别是在文化艺术领域，让小红点在经济的硬实力之外，发展出与之匹配的软实力，实现教育部“在东南亚区及以外的创意艺术领域建立领先地位”的殷切期待。日本的工艺水准、当下的韩流、泰国的美食，都是这些亚洲国家国际吸引力的重要手段，新加坡若能发展出深具南洋特色的艺术产出，自然也有提升世界影响力的效果。

李显龙总理在今年的国庆群众大会上说，我们的先辈已经从落叶归根变成落地生根。跟历史知识一样，本土文学艺术有凝聚国家意识，强化集体身份认同和热爱所生所长的土地的作用。若艺术大学能培养出大批能创作深具本地色彩作品的毕业生，必然会产生更大的融合力，一方面让开放的新加坡更具备敞开胸怀的文化自信，另一方面也让新加坡焕发近者悦，远者来的吸引力。艺术大学任重而道远，一定不要辜负国人的期望。