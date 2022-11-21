社论：马国大选结果反映政治大势

一如多方在选前所预测，在11月19日投票的马来西亚第15届大选，无法产生单一政党或联盟赢取简单过半的112席以组织政府。最大在野阵营希盟获得81席，国盟意外赢得比预期更多的73席，由巫统领导的国阵则以30席惨败收场。面对悬峙国会，希盟和国盟得争取东马砂盟（22席）与沙盟（六席）的支持来组织政府。尽管没有稳定的执政多数，马国选举结果还是反映了几股政治大势，有助于观察未来的发展动向。

巫统在2018年大选被推翻后，因2020年的“喜来登事件”导致的一系列政治动荡而恢复执政地位，但是党内却分裂为官职派和官司派，内斗不休，没有机会好好反省2018年下野的教训，积极改革党内腐朽的权钱政治和裙带文化。这次大选的惨败，显示马国选民明确唾弃巫统所代表的贪腐政治。同样遭选民惩罚的，还包括引发至今政治乱局的“喜来登事件”始作俑者。国际贸易与工业部高级部长阿兹敏败选；前首相马哈迪因得票率不足，失去按柜金，所领导的祖国行动阵线和斗士党全军覆没。

马国18岁自动登记选民制今年1月16日正式实施，约580万名18岁以上国民自动成为选民，当中约120万是18岁至20岁的年轻人。选后分析认为，他们对巫统不满，可又担心马来人权益遭侵蚀，因而转投主张马来人权益的国盟，乃至高举宗教身份认同的伊斯兰党。伊党获得史无前例的44席，成为国会最大党，而且还走出传统的北马和东海岸，在华人居多的槟城和符合经济合作与发展组织“先进国”标准的马六甲都有所斩获。伊党下来会如何影响马国的世俗政治，值得仔细观察。

数百万名首投族的政治表达，部分呈现为对旧政治文化的否定。除了巫统和国阵的失败，97岁的马哈迪以按柜金被没收的耻辱下场，终结一生多姿多彩的政治生命，以及85岁的巫统元老东姑拉沙里，以163票的微差失去了连续担任48年的国会议席，都象征了马来政治格局的大洗牌，以及自2018年“变天”大选后马国政治变革的延续。

国盟和伊党的大胜，则是本届大选的另一重大主题。马来选票一方面唾弃巫统和国阵所代表的腐败，另一方面支持主张种族和宗教认同的国盟和伊党。代表马来人权益的巫统，传统票仓多集中在乡村选区；提倡多元主义的希盟所获得的马来选票，则主要来自城市中产。马来选票的城乡对峙，可能成为主导今后马国政治发展的动力之一。对于非马来族群，这会加重他们在政治上被边缘化的焦虑。

半岛马来选票延续巫统下台后的分裂状态，甚至进一步碎片化，使得东马政治势力左右马国权力分配的“造王者”角色得到强化。由于国盟和希盟都公开表示不准备与对方合作组织政府，双方如今都得争取砂盟与沙盟的支持。因此，东马政治人物不但很可能会在下届政府里，担任包括副首相在内的更多更重要内阁职务，两州从联邦政府争取更多自治权的概率也会大幅提升。

虽然在疫情起伏中举行大选，一些选区也因为季候风暴雨影响了投票，但大选过程基本波涛不惊，在几乎所有选区都出现多角战的激烈竞争下和平顺利举行，没有发生重大争议，展现了马国民主政治日渐成熟的一面。马国选民用选票集体表达了对贪腐政治的唾弃，但也无法割舍种族特权，选后又出现悬峙议会，一时无法组织政府，显示马国民主政治改革进程还在艰难地推进。新一届政府在成立后如何回应民意，将影响马国政治今后的发展。