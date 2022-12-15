社论：日本军事动向反映区域形势

为扩大防卫开支，日本政府除了考虑增税，也打破二战后从来不发行国债筹措军费的做法，在2027财年前发行1.6万亿日元（约160亿新元）规模的国债。这一方面反映东京对东亚安全形势的悲观判断，另一方面也凸显了在战后长期执政的自民党，不断利用外部条件变化，持续推动“国家正常化”的努力，希望最终废除由美国人制定的“和平宪法”，结束日本作为“经济巨人，政治侏儒”的畸形局面。

在后冷战时期，朝鲜的导弹试射及核武发展一度取代苏联威胁，成为日本国防战略的重要考量。随着中国崛起，取代日本全球第二大经济体的地位，以及在外交和军事领域相应的强势表现，日本的安全考虑也出现了调整。日中关系在中国改革开放期间曾经进入蜜月期，日本对中国廉价劳动力和土地的需求，以及中国对日本资金和技术的渴望，拉近了彼此的经贸关系。然而，在中国推动“一带一路”战略，向世界推销“中国方案”作为解决世界难题的大外交，乃至美国发起对中国的贸易战和科技战后，日中“政冷经热”的不平衡关系也难以为继。

今年是日中建交50周年，然而双方并没有高调纪念。除了原本计划的中国国家主席习近平9月访日行程，由于冠病疫情取消，两国民间对彼此的恶感增加，相信也是气氛冷清的原因。皮尤研究中心6月发布的民调显示，87%的日本受访者对中国持负面看法，创下历史新高。日中在钓鱼岛（日本称尖阁群岛）的主权争议，以及两国对待二战历史的不同，都不时干扰双边关系的正常发展。北京近期在两岸统一问题上表现出的急迫感，更让东京对周边安全态势忧心忡忡。

对比美国的北约盟友，日本在强化自身军事实力，参与华盛顿对中国的科技围堵战方面，表现得最为积极。11月28日，日本政府宣布最迟到2027财年，包括防务研发经费在内的国防开支，增加到占国内生产总值（GDP）的2%。1.6万亿日元的国债正是这一政策的配套措施。此外，日本的国防战略也从被动防卫转为积极防卫。自民党和相对鸽派的政治盟党公明党在12月9日达成协议，会在本周宣布的“国家安全战略”等三份国防相关文件中，明确自卫队具备“打击他国导弹发射场的反击能力”。

这种先发制人的军事姿态，同样表现在日本的国防部署。与此前把防御重心放在北方，应对俄罗斯的威胁不同，鉴于台海形势紧张，东京正逐步把军事力量部署在靠近台海的日本西南地区。自今年8月时任美国众议院议长佩洛西不顾北京警告，率团高调访问台湾，北京举行大规模军事演习回应，所发射的导弹有五枚落在日本的专属经济区内，解放军的对台军事威慑就一直持续。12月12日还派出18架次轰-6轰炸机进入台湾防空识别区，是2020年10月以来轰-6机最大的单日出动量。

除了军事上的准备，日本在外交上也跟美国亦步亦趋。日本在原则上同意，连同荷兰加入美国行列，加强对中国出口先进晶片制造设备的管制，阻止中国军方获得先进半导体。日本首相岸田文雄10月21日访问澳大利亚时说，鉴于日澳两国对中国有共同的关切，希望加强两国之间的军事和能源合作。日澳在1月6日签订了《互惠准入协定》，简化两国军人携带武器入境的程序和海关手续，方便联合军事演习。

修改和平宪法，恢复国家动用军事手段的权利，一直是自民党念兹在兹的大业。美国担忧中国的挑战，为日本实现“国家正常化”提供了难得的机遇。华盛顿的放行甚至鼓励，让日本能快速整军经武。这或许能营造区域实力均衡，但也可能更容易引发擦枪走火的意外。