社论：讲好新港双城新故事

内政部长兼律政部长尚穆根在香港《南华早报》主办的“中国论坛：东南亚2023”的发言，谈到亚洲的发展前景，并特别聚焦于新加坡和香港之间的关系。他强调，新加坡和香港的竞争并非一场零和游戏，不是非得损害对方的利益才能取得成功。两地有各自的强项和腹地，能从彼此的增长中获益，为本区域带来蓬勃的发展。

尚穆根讲话的基调，是看好香港未来的发展前景，否定了一些人对香港没有民主和正在急速衰败的看法。这种对香港发展前景的信心，是基于香港和中国大陆腹地有紧密的联系，金融系统也紧密统合，这让香港成为亚洲最大的股市和最大的离岸人民币中心。除此之外，中国政府也决心要让香港继续成功，这对香港而言极其重要。

2019年，香港爆发示威暴动后，社会治安受到很大的冲击，最终北京不得不出手干预，以拨乱反正，确实有些人因此而对香港前途感到悲观，西方媒体唱衰香港自不在话下。此外，某些国家的反华情绪也使香港蒙受附带伤害。由于香港疫后重新开放步伐比新加坡慢，也致使一些资金外流到新加坡。这些固然是事实，但在尚穆根看来都只是短暂现象。资金最终总会流向有利可图的地方。

随着中国大陆疫后重开经济大门，恢复法治和社会稳定的香港毫无疑问将迎来新的发展动力和机遇。单单粤港澳大湾区的国内生产总值现在就已达到两万亿美元，香港是大湾区的门户和国际商业中心，接下来必能在这个地区的蓬勃发展中获益。

新加坡也很看好粤港澳大湾区的发展潜能，认为可以和这个地区的发展建立更深层次的互利关系。到中国访问的李显龙总理，首站就选择了广州。他与中共广东省委书记黄坤明会面，重申新粤密切和多方面的关系，双方也一致认为，新粤有深化合作的潜力，包括在粤港澳大湾区的合作。因此，香港没有理由对前景悲观。

对新加坡而言，经济前景同样是乐观的。首先拥有6亿多人口的东南亚是新加坡原有的天然腹地，本身也在急速地发展。疫情后新加坡更被国际资本视为亚洲的门户。我国比香港抢先一步重启经济，由于对冠病疫情管控得当，因而也赢得世界各地投资者的信心。根据新加坡金融管理局去年底公布的数据，我国在2021年的净资金流入高达4480亿元，是自2008年有记录以来的最高金额。此外，截至2021年底，我国约有700个富豪家办，比2020年增加75%。

如果从更广阔的亚洲或亚太地区的角度来看，新港双城同样充满新的机遇。亚洲整体经济生机勃勃，中国现在是世界第二大经济体，日本第三，印度第五或第六，韩国第10，亚细安国家整体则名列第五，到2030年时，可能跻身第四。亚太地区也有世界最大的自由贸易协定——《区域全面伙伴关系协定》——也是世界增长最快的消费市场。

在这个大背景下，除了新加坡和香港，这个地区的好些大城市如上海、东京、孟买、迪拜也都会有新的机遇。在这片广袤的地域里，这些城市都有着各自的优势，可以满足不同地区的需要。

新加坡和香港同在亚洲，却有不同的腹地，虽然都是国际商业中心，也有不同的角色，两者有着一定的竞争关系，但更多的是相互促进和激励。副总理兼财政部长黄循财日前在会见来访的香港财政司司长陈茂波后，就在脸书上贴文说，新港欢迎良性的竞争，以推动双方精益求精。同时，两地会继续在多个领域合作。尚穆根则进一步指出，新港两城的关系，绝非两虎相斗，也非零和博弈，不管是在疫情后重新开放的中国，还是在更大的亚细安和亚太范围内的未来发展中，新港双城都能扮演重要的门户、中心与枢纽角色。

随着亚太地区今后的整体发展，新港之间的商贸关系也必然会更上层楼。目前，香港是新加坡第五大贸易伙伴，新加坡则是香港第四大贸易伙伴，这本身就已说明新港双城可以通过良性的互动互惠互利，相互辉映。因此，双城必须把握好新的发展机遇，同时也讲好未来的发展故事。