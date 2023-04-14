社论：亚细安须警惕缅甸问题复杂化

缅甸军政府最近派军机空袭一个偏远村庄，造成至少110人死亡。政府声称此举是为了剿灭“恐怖分子”。据当地媒体报道，当时由反军政府人士组成的“人民防卫部队”，正在为新的办事处主持开幕礼。亚细安轮值主席国印度尼西亚4月13日发声明，呼吁停止对平民使用武力。新加坡外交部昨天公开支持印尼的立场。

自2021年2月军方发动政变以来，缅甸就一直处于动荡之中。军政府最近强行解散了包括翁山淑枝领导的全国民主联盟在内的多个政党，愈加引起民愤。有迹象显示局势正在恶化，武装反抗势力越来越多。部分反对军事统治的民众拿起武器，加入了少数民族叛乱分子的队伍；有些则加入了人民防卫部队，与军方冲突的事件频发。

上个月初，联合国人权办事处的报告指出，军政府现在是在和自己的人民作战。军方同时在13条战线和反政府武装力量对抗，军力分散，因此经常以空袭方式为地面部队作掩护。去年，军政府共发动了超过300次空袭行动。但反抗力量持续四处冒起，全国330个市镇中，有八成已受炮火波及。

如果缅甸军政府无法掌控全局，国内局势继续越来越糟，国家就有可能陷于内乱，这对亚细安和区域而言都是坏事。一个动荡不安的缅甸，将成为亚细安的负累，甚至可能影响亚细安的内部团结，进而削弱亚细安在国际事务上的影响力。

缅甸军政府面对西方的经济等制裁，左支右绌，为求自保，不得不倒向俄罗斯和中国等强邻，寻求武器供应和经济援助。这自然成了大国向这个地区伸张势力的机会。俄罗斯、中国和印度都在伺机行动，各取所需。

与此同时，为了钳制和围堵中国的需要，美国和印度也已加紧军事上的联系，美印日澳四方安全对话机制的军事领域合作越来越突出。因此，印度洋和缅甸南部的安达曼海俨然成了另一个大国地缘政治博弈的热点。区域形势的复杂化对于亚细安是不利的，因此，各成员国必须提高警惕。

亚细安很早就想尽快管控形势，因此在军方政变后不久就和军人领袖敏昂莱达致五点共识，希望通过和平协商方式，化解缅甸国内危机。然而，敏昂莱并没有遵守承诺。这导致他被亚细安孤立，但这一做法似乎没有取得什么成效。

亚细安内部也有不同看法，担心有干预内政之嫌。最近，泰国首相巴育和老挝总理宋赛西潘敦同敏昂莱举行了一次线上会议，讨论三国受烟霾影响的问题，会后泰国外交部直呼敏昂莱为缅甸总理，也被解读为泰国的立场已有所松动。这些都可能成为外部势力分裂亚细安的破口。

过去两年来，虽然亚细安国家竭尽所能要劝和促谈，但缅甸军政府却一意孤行，亚细安的努力可谓付诸东流，如今缅甸问题已成了一道无解的难题。上述致命空袭曝光后，联合国和西方国家立即同声谴责，印尼作为亚细安轮值主席国也不得不发表声明“强烈谴责”。但这一切显然都于事无补。

不久前，印尼总统佐科和外长蕾特诺相继对外界表示，印尼正努力在幕后和缅甸各方接触，并已取得一些进展。果真如此，那当然是值得欢迎的。但过去的经验说明，“建设性接触”似乎并没有起到什么作用。因此，除非军方内部出现什么突变，否则，缅甸问题在短期内看来也只能持续无解。