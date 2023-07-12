社论：优化培训缓解结构性失业问题

经济增长放缓，企业重组以及削减成本，推高了裁员率。截至今年第一季，我国的裁员人数连续三个季度上升，从2022年第四季的2990人，增加至今年首季的3820人。由于周期性以及结构性的因素，裁员的势头可能持续，尤其是传统的制造业。在科技浪潮的席卷下，某些工作可能遭淘汰，再也回不来。

不过，数码科技的发展、地缘政治的改变以及人口老龄化，也为我国带来许多新的工作机会。

我国致力发展绿色经济，并计划在2050年实现净零排放的目标。能源市场管理局发布的调查显示，我国的清洁能源劳动力预计到2032年将增加80%，从2022年的约1500人增加至2700人。同期，电力领域的劳动力预计将增加13%，或约800名员工。

另一方面，冠病疫情以及地缘政治矛盾，改变了全球供应链的布局。我国的地理位置以及现代化的基础设施，强化了物流中心的枢纽地位。经济发展局主导的研究显示，供应链管理领域在未来两年，将为专业人士、经理、执行人员与技师创造700个新职位。

新兴领域的工作需要新的技能。能源局的报告指出，输配电解决方案、低碳替代方案、太阳能和智能电网等方面的工作须要专业技能来设计、维护和分析这些系统的资料。因此，数据分析、网络安全等数码化工作岗位将进一步增加。此外，新加坡未来采用氢气和氮气发电技术，须要有会运作和维护这些发电厂的员工。

同样，虽然供应链管理也创造新的职位，但研究指出，在38个供应链管理职位中，有12个的工作内容会有所改变，须引入新技能。这包括策划、采购、制造业以及物流配送。与此同时，新工作岗位会出现，包括在传统供应链业务上所没有的系统设计师、数据分析师、客户分析师以及集成业务策划员。

我国正朝向高增值的行业发展，因此新工作一般上具备较高的技术含量，工资也较高。虽然政府在培训及鼓励终身学习方面，投入不少资源与时间，但是零工经济蓬勃发展以及一些高端工作须要仰赖大量的外来人才，显示本地仍然出现技能与职场需求不匹配的结构性失业问题。这造成新的高增值工作找不到足够的人才填补，而一些本地员工由于技能过时，转而从事技术含量更低的工作，错过了分享经济转型果实的机会。

科技急速发展，技能需求不断改变，前瞻性的职业规划面对不少的挑战，但却是必要的。在这方面，能源局与经发局分别对能源市场与供应链管理所作出的人力资源预测，有助于企业与员工更好地了解职场对新技能的需求，并在培训上作出相应的策划，以更快和更顺利地过渡到新的工作。

不少企业与员工了解到培训以及终身学习的重要性，但却不知道如何下手，也无法掌握具体的培训内容。精深技能发展局最近和一家软件服务公司合作推出中小企业解析平台，协助中小企业确认技能差距，并推荐合适的训练课程。这有助于避免技能提升计划所可能出现的盲点。

除了前瞻性的职业规划，定期审核林林总总的培训课程的成效，可协助有关当局确保政府的培训补贴是用在刀口上。职场需求迅速改变，定时检讨培训课程的内容与效率，除了减少滥用的现象，也确保培训能与时俱进。

科技迅速发展，生成式人工智能的应用可能进一步颠覆职场的景观。地缘政治矛盾激化，也使未来的经济充满不确定性。对于新加坡这个外向型经济而言，是机遇或是挑战，就要看我国劳动力的技能水平，是否能追得上经济发展的需要。