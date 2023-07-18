社论：为青年入职场护航但不保驾

职总青年团上星期四（7月13日）公布2023年新世代员工报告，这是根据过去一年从在大学、理工学院和工教院就读的超过1万名年轻人中，聚焦收集他们对职业生涯、财务和心理健康的意见，并且列出五大措施，协助青年更顺畅地从学校进入职场开展生涯。重点是增加职业导师、强调有素质的实习机会、到企业短期试工等等，到2025年，也将把掌握同侪互助精神与心理急救技能的认证人员增加到2500人。据知，这项事业启航试点计划获得企业相当踊跃的反应，目前已有百多家知名企业提供超过900个职缺。这是一次针对年轻人做的大规模调查报告，对于职总或其他有关方面了解新世代国人在就业等领域的想法，有特殊的意义。

职总助理秘书长、青年团顾问朱倍庆受询时指出，根据小组的接触，新世代的本地年轻人对自己的未来都有一套想法，也有责任感，并不像一般人的刻板印象，认为年轻世代多是草莓族，受不了压力，这点颇值得关注。一个现实是，包括美国、日本、中国等很多发达或发展中国家，出现一些青年陷入“躺平”的社会现象，特别是当经济不景气时，他们对就业和生活前景产生放弃奋斗的心态，或者加入到奉行“安静辞职”的大潮中，在职场只出工不出力，不再认同追求卓越的价值。这在一方面固然反映职场人对工作与生活追求平衡的心理，某种程度上无可厚非，但另一方面，则透露当代不少青年在衣食无忧、网络与社交媒体发达的环境下，对传统上追求事业成就的想法没有兴趣。

从调查发现来看，本地青年大致还没有出现这种现象。在科技大潮的冲击下，未来产业所可能出现的巨大变迁，让学校的课程与职场所需很可能出现较大落差甚至不相关，离开校园进入职场的年轻人，须要适应的困难程度，或许会和面对转型的中年人不相上下。因此，积极协助和鼓励青年进入职场开启生涯，顺利过渡，不仅对个人有帮助，对于国家经济转型或产业劳动力的更新适应，也会有莫大好处。

调查也发现，最多年轻人进入职场的主要关心点，是薪金和毕业后的财务开支，这可以解读为本地青年的一大特质是理性务实。已经就业的青年不再希望向父母伸手要钱，甚至很多人也懂得要给父母家用，和为将来成家或深造而储蓄，这些应该都是好现象。作为年轻人起薪最高的亚洲城市之一，新加坡青年的预期心理，一方面说明政府必须持续推动经济增长，做好财富分配工作，才能满足社会期许，企业则必须提高生产力创造利润，才能争取到好的人才；但在另一方面，社会也应该持续鼓励和营造金钱以外的文化和创意空间，在创富的路上不忘人情味，在追求成功的过程中，让年轻人懂得建立对社会的关怀意识。职总这项计划以青年辅导青年，就有促进社会凝聚力的意义。

一个国家的年轻人对职场和社会有憧憬，愿意为事业、家庭和人生打拼，不安逸于眼前的舒适，在这个瞬息万变、科技改变一切的时代，显得特别重要。职总作为我国劳动力最主要的合作和支持平台，如果能持续并逐步扩大协助年轻人顺利立足职场，可以避免他们遭受经济大幅转型过程中不必要的挫折。但与此同时也要把握分寸，让人们知道职总或政府不是保姆，可以一路护送。年轻人在离开学校之后，更应该建立自我努力、终身学习的意识，明白除了政府和企业，人生的事业方向，最终还是必须靠自己。