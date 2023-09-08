社论：亚细安的团结面对空前挑战

亚细安正面对内外交煎的严峻局面。内部方面，尤其是缅甸问题延宕，无法找到有效解决方案，外部则面对国际地缘政治和地缘经济风险双重叠加的险恶新形势，在在使亚细安的团结面对空前的挑战。

作为第43届亚细安峰会的东道主，印度尼西亚总统佐科在全体会议上致开幕词时，把亚细安比作一艘巨大的船，称亚细安领导人对这艘巨大船上的数亿人口负有重大责任。作为领导人，必须确保这艘船能够继续向前航行， 负起船长的责任，共同实现和平、稳定和繁荣。

问题是，亚细安该怎么做？在处理缅甸这个棘手的内部问题上，除了继续本着五点共识向军政府施压，也别无其他办法。要军政府改变态度，也并非易事，需要时间和耐性。亚细安领导人日前在峰会上发表19点声明，齐声强烈谴责缅甸境内针对平民的暴力和袭击，并把矛头直接指向军政府。对此，军政府就再次表现违抗的态度，指声明“片面”且“不客观”。军政府还要求亚细安严格遵守宪章的条文和基本原则，尤其是不得干预成员国的内政。这一点其实过去也得到柬埔寨和泰国前政府的支持。

随着这次峰会宣布，菲律宾将取代缅甸担任2026年亚细安轮值主席国，缅甸问题今后几年看来仍将持续胶着，虽然有消息说军政府正在筹备在2025年举行大选，但多达40个政党，包括翁山淑枝所属的全国民主联盟都已被解散。如何持续施压使军政府逐步改变，避免导致亚细安分裂，是亚细安领导人必须精准拿捏的问题。毫无疑问，内部问题若处理不好，不仅影响团结，也影响亚细安整体信誉，以及它在区域事务上所占据的核心地位的角色。

面对纷乱的世局，世界地缘政治和地缘经济前所未见的割裂，李显龙总理指出，亚细安必须加强内部团结，同时加紧和所有国家的接触。与此同时，也不能放缓区域经济一体化的步伐，必须与时俱进，开拓新的合作领域，尤其是数码经济和绿色经济。

总体战略上，亚细安坚持不选边站乃是上上之策。个别成员国难免成了中美争取拉拢的对象，但都须以大局为重，并考虑到国家的长远利益所在，以免因小失大，或是沦为大国的附庸。相信各国领导人都认识到，亚细安才是大家最好的安全保障，亚细安越团结，整体的经济发展步伐越稳健，核心角色就能更加凸显，个别成员国就越能保持自主和独立性。

中美两个最高领导人虽没出席本届亚细安峰会，但两国高层不约而同强调与亚细安的关系，发出积极信号。其他国家如日本、韩国、澳大利亚、加拿大、印度、俄罗斯等亚细安对话伙伴国领导人，以及联合国、世界银行等九个国际组织的代表团都云集雅加达，说明对亚细安的重视，以及对亚细安在区域和国际事务中继续起积极作用的热切期待。

毫无疑问，美中两大国的剧烈博弈，以及由此衍生出来的经济保护主义和所谓去风险化，不仅影响两国本身，也促成亚太和世界经济板块的移动。这是亚细安面对的最大外部挑战。亚细安不止须要保持中立自主，也须更主动地斡旋于中美两大之间，尽量促成对话，发挥鲁仲连的角色，避免任何擦枪走火的事件发生。李总理在紧接着亚细安峰会举行的东亚峰会上就指出，全球紧张局势对东亚合作造成负面影响，峰会国家应通过峰会这个机制落实《亚细安印太展望》，建立互信，应对共同挑战。

除了地缘政治上的角色，亚细安现在已是世界最重要的经济增长引擎之一，也已成为中国最大贸易伙伴，因此，对中美两国而言，在地缘经济上也是极其重要的。因此，两国也都有必要增进与亚细安在经济上的联系与合作。在这方面，竭力设法消除各种政治上的障碍至为重要，比如，中国若能尽早和亚细安达成具有法律约束力的《南中国海行为准则》，必能使亚太区域经济合作更上层楼，也有助于进一步巩固区域的稳定。