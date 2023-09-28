社论：提高存款保障额度是适时之举

从明年4月1日起，当一家银行倒闭或被接管时，存户将可取回最多10万元的存款，比现有水平高三分之一。新加坡金融管理局上星期五（9月22日）宣布调高存款保险计划下的保障顶限，让更多人在银行陷入危机时的全额存款可得到保障。这个决定是合乎时宜的，因为随着时间的推移，人们的收入增加、存在银行的钱也越来越多，原有的7万5000元保障顶限便显得太低。

虽然新加坡不曾发生银行倒闭事件，但我们必须为最坏的情况做好准备，就算它们发生的概率微乎其微。因为全球金融市场的联系越来越紧密，任何可能影响银行安全的事件，不论多么微小，都可能在全球引发大规模挤兑，给整个银行系统带来灾难性的影响。今年早些时候发生在美国的硅谷银行倒闭事件，便导致欧美接二连三有银行因无法应付存户挤兑而宣告破产，凸显了存款保险计划的重要性。

我国在2006年启动存款保险计划时的保障上限是2万元，2011年提高到5万元，让91%的存户的存款可得到全额保障。随着本区域的财富日益增长，银行存款越来越多，为了维持保险覆盖率，2019年的保障上限又提高到7万5000元。2022年第一季，保险覆盖率跌至89%，金管局于是在6月份针对提高受保上限公开征求意见。

把保障顶限上调到10万元以后，保险覆盖率回升到91%，有助增强存户对本地金融体系及银行业的信心，避免风暴来袭时发生挤兑，影响金融市场稳定。

即便已经把顶限调高了三分之一，跟国外一些保险计划相比，10万元的顶限还是让一些人略嫌不足。例如香港在今年7月宣布，拟将存款保险上限从50万港元提高到80万港元（14万新元）。其实在评估保额够不够的问题上，不应仅看实际金额，而应以保险覆盖率为准。让90%存户的存款得到全额保障，符合国际存款保险机构协会所制定的全球标准。香港的保额上限虽然比新加坡高40%，但获得全额保障的覆盖率为92%，与新加坡不相上下。

提高存款保险受保上限必须深思熟虑，因为这将增加银行的成本。在存款保险计划下，所有在我国有业务的银行和金融机构，每年都要缴付保费给负责管理我国存款保险计划的新加坡存款保险公司（SDIC），保费是受保存款总额的一个百分比（介于0.025％至0.08％），取决于银行本身的资产素质。随着承保范围扩大和存款增加，银行须缴付的保费也会增加，所谓“羊毛出在羊身上”，这些成本最终会以较低的储蓄利率或较高的行政收费转嫁给银行客户。

针对所有新元存款的存款保险计划保障所有存户，包括个人、公司和组织，但初衷是保障小存户。他们在银行体系中是最脆弱的群体，追求的只是一份安心，即便银行利息微不足道，还是把资金存在银行。如果没有适当保障，一旦银行陷入破产危机，一些人可能就会失去终身积蓄。把保额提高到10万元以上，未必能让更多小存户受益，但是他们却得共同承担额外的成本。从目前来看，10万元的上限是足够的，但是再过一两年就很难说，因此仍须要不时检讨。

确保银行系统安全强韧的关键，在于采取未雨绸缪的保障措施，除了健全的监管和严格的监督之外，银行本身也必须有高效治理和风险管理机制。新加坡有一套国内系统性重要银行框架，对那些在新加坡有庞大零售业务的银行，采取更严格的监管措施，确保它们有能力抵御各种风险和冲击。存款保险计划与这些安全措施相辅相成，在银行出现财务危机时为小存户提供安全网。这个安全网的作用在于增强小存户的信心，而非取代健全的风险管理和有效的监管措施。