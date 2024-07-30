社论：亚太地缘形势的南辕北辙

东北亚和东南亚近期的两场主要外交活动，反映两股不同的发展趋势。美日韩三国防长7月28日在东京签署关于“安全合作框架”的备忘录，显示安全课题的重要性。亚细安外长会议在7月27日发布联合公报，则强调推进经济合作一体化，减少发展差距和基建连通性，突出经济合作的地位。区域经济合作需要和平稳定的环境，但美中对峙，乃至西方发达国家与中国关系日益紧张，表现在本区域的国际博弈，非但不利于经贸合作，甚至还可能颠覆区域和平，导致难以想象的后果。

作为东亚最主要的大国以及世界第二大经济体，中国无疑是东亚“安全或发展”两难的核心关键。虽然美日韩防长没有具体点名，但他们在联合声明里强调强烈反对在印度太平洋海域单方面改变现状的尝试，项庄舞剑之意甚明。在同日召开的日本和美国外长与防长“二加二会议”，不但针对性地强化日美军事司令部，扩大威慑力，还公开“沛公”身份，将中国列为本区域面临的“最大战略挑战”。在军事合作之外，美日韩也在经济上排拒中国。6月26日在华盛顿举行的三国商业部长会议，同意在半导体、清洁能源、关键矿物、网络安全和人工智能等领域强化安全性与韧性。

另一方面，东南亚国家却同中国建立越来越密切的经贸关系。亚细安的经济一体化离不开与中国的经贸合作，包括湄公河次区域合作机制，以及中国对东南亚国家持续的大规模基建投资所累积的影响力。因此，面对美中对峙的外溢冲击，亚细安反复强调要建立开放、包容的战略架构，专注于经济建设，避免国际冲突破坏区域和平稳定。但这一愿景正面临越来越大的阻力。继美日韩剑指中国之后，美国连同日本、澳大利亚和印度成立的四方安全对话7月29日在东京举行外长会议，联合声明表达“对东海和南中国海的局势深感忧虑，并重申强烈反对任何试图通过武力或胁迫改变现状的单方面行动”。

对安全问题的关注，因而似乎已经超越经济合作的努力，特别是在中西关系日趋对立之际。除了朝鲜核威胁，中日东海主权争议、台海僵局以及中菲南中国海冲突，都容易让经济合作脱轨。美国在东亚紧锣密鼓的军事准备行动，更凸显不祥之兆。美日“二加二会议”决定，把驻日美军改组为联合部队司令部，由印度太平洋司令部司令领导。它将与日本自卫队在今年建立的联合作战司令部配合行动，目的是因应台湾和朝鲜半岛出现的安全危机。不难想象，下一步行动是把驻韩美军和韩国军队纳入其中。

面对这些让人不安的发展，也难怪外交部长维文在亚细安外长会议结束后强调，亚细安当前的挑战是向外界表明，本区域不想重蹈欧洲和加沙的覆辙，出现分裂线、安全壁垒和大国冲突。作为协调会员国与区域乃至域外大国关系的组织，亚细安一直强调自身的中心地位，以便维持区域和平发展的主导能力。因此，在大国博弈之间保持不偏不倚的立场，成为亚细安不二的选择。然而，国际对立形势的恶化，挤压亚细安外交腾挪的空间；亚细安内部的团结程度，同样出现不利因素。

亚细安中心地位面对的一大挑战，是内战有扩大化趋势的缅甸，正逐渐滑向失败国家深渊。缅甸军政府在与国内民主派武装力量以及各民族地方武装的冲突中，似乎正出现失控的现象。这恐怕会拖累亚细安的国际形象。如何协助解套，是困扰亚细安的重大难题。此外，个别成员国与中国存在不同的关系，也可能削弱内部团结。对比菲律宾在南中国海一度同中国剑拔弩张，柬埔寨与老挝对中国投资的依赖，难免影响亚细安凝聚稳定的对华共识。

在国际层面，今年11月的美国总统选举进程接二连三发生重大变故，如前总统特朗普险遭枪杀，总统拜登以心智健康为由，突然宣布退选，为全球地缘政治投入更多变数，特别容易引发美国对手和盟友的误判。例如对哈里斯与特朗普谁将胜出的判断，此刻肯定影响着以色列在加沙的下一步谋划；黎巴嫩真主党7月26日突然袭击以色列，炸死12名青少年和儿童，引发以色列袭击黎巴嫩南部城镇报复，局势正不断升级，最后很可能把真主党背后的伊朗也卷进来；一旦中东战火扩大，又势必分散美国军援基辅能力。这一串联动关系持续引发关注，让不少人担忧。美国近期不断强化在亚洲的军事部署，也表明对区域和平的判断趋向悲观。