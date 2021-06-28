6月18日早上下着雨，我决定带孩子去书城走走。人们把这栋位于小坡的五层楼中心称为“书城”，对于“百胜楼”却相当陌生。

书城是我从小就很喜欢的地方。父母在我们年幼时就一直鼓励我和妹妹阅读，在他们的能力范围内，一直鼓励我们看书、买书、收藏自己喜爱的读物。时过境迁，逛书局已越来越不流行，书店业日渐萎靡，书城的书店相继结业，书城这称号也渐渐为人所淡忘。

我有两个儿子，老大今年六岁，老二刚满两岁。我们决定先逛大众书局。这家大众书局的店面是全新加坡最大的，30年前父母称它为“总行”，我也一直用这个词形容这家书店。30年前，父母带我和妹妹到“总行”看书；30年后，我和丈夫也带孩子到“总行”看书。一眨眼就是30年，书店的摆设、装潢、销售的书本都不一样了，但阅读的氛围还在。

孩子们选了几本书，我握着会员卡付钱时，看着收银员心里有一股莫名的感受，觉得她似曾相识，鼓起勇气问她：“你30年前是不是就在‘总行’工作？我觉得我看过你好多次。”她放下二维码扫描器，看着我答道：“是的，1980年代就开始在这里上班了。”

我看没其他顾客，就和她聊了起来，当年“总行”的点滴、30年前收银台的位置、儿童书的摆设等等。

我付了钱，临走前对她说：“阿姨，很高兴和你聊了一会儿，祝你生活愉快，健健康康。”

一说完，耳边传来儿子吵着要买更多书的声音。30年前，我是不是也对父母说过一样的话？想不起来了。

虽然想不起那么久以前的细节，但是我知道我不会忘记书城，也希望家长可以带孩子到书城走走看看，或许会有意想不到的收获。