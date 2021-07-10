交流站：如何让孩子喜欢写作

常常有家长问，如何让孩子喜欢写作，如何让孩子写得更好。有朋友调侃，家长心里最想问的，其实是如何让孩子在写作中拿高分。

家长的问题和朋友的问题可以凑成一个简单的逻辑推理：孩子喜欢写作就会想办法写得更好，写得更好自然可以拿高分。

因此，如何让孩子喜欢写作，成了最关键的第一步。

我常和孩子及教过的小朋友分享我的写作经历：我和你们一样大的时候，绝对谈不上喜欢写作。从小学到中学，从中学到高中，我的作文不会不及格，但也不会得高分，老师从来没把它当成范文朗读。写作文的时候，我也常常绞尽脑汁，怎么都想不明白那些很会写作文的同学，到底是怎么写出那么好的作文的。

他们会问：后来呢？

后来发生了一些不太大的小事。第一件小事发生在高中时。语文老师要求我们每周五交周记，我常常到了周四晚上赶写。有一次，实在没东西写了，就把做过的一个梦仔仔细细地写了进去，结果那篇周记得了高分。

第二件小事发生在大学时。我读中文系，大学一年级有一门“写作课”，上课时间非常短，大概只有几个月就结束了。我在写作课上写了一篇文章，关于我的好朋友，被老师选中朗读，结果我的朋友因此出了名。

第三件小事发生在工作后。第一年当教师时，带学生过中秋节，带着无比的虔诚和憧憬，与一群孩子在操场上等待月亮从山那边升起来，我把这个过程写了下来，后来发表在报章上。我拿到人生的第一笔稿费。

为什么我记得这几件小事呢？因为我高中的语文老师当年不会意识到，他不经意的一次鼓励，会成为我不讨厌写作，甚至愿意写下去的动力。因为写作课，我写了自己最想写的朋友；工作后我写了自己最想写的学生，我带着绝对的真诚在写自己想写的，然后它变成了其他人爱看的文字。

于是孩子们继续问：所以，你就开始喜欢写作了吗？

我很诚实地摇头，不，我没有开始喜欢写作，我只是不讨厌写作。

孩子们有些不耐烦地问：那你什么时候开始喜欢写作呢？

应该是我当了妈妈以后。有了孩子，我开始为他们做简单的生活记录，然后我开始给他们编故事，然后我开始出书，然后我得了奖。

孩子们会失望地走开，嘴里嘟哝着：喜欢写作就要当妈妈，我才不要。

这些孩子可能没注意到，我之所以喜欢写作，不是因为当妈妈这件事，而是因为我当学生时，我的老师对我的鼓励；我在大学时、在工作时，有人喜欢看我的文字。这两件事，让我没有放弃写作。

因为我没有放弃，因为我一直在写，所以喜欢写作这件事就发生了，我甚至说不清它是什么时候发生的。

如何让孩子喜欢写作呢？做一个鼓励他的父母，或者老师，让他坚持写，并有机会拥有自己的读者。

喜欢写作这件事，我们永远不知道什么时候会发生，可能非常迅速，可能需要时间。一旦发生，美妙无比。