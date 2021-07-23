交流站：为牛车水进一步塑造文化风情

本地人的共同记忆离不开牛车水，原居民搬迁后，有关当局重新打造此地区，以遍布世界各地的唐人街（Chinatown）命名，吸引旅客到此一游。

开埠的年代，印度人的印度庙、回教堂和牛奶甘榜（Kampung Susu）在牛车水落户，形成日后华人南下，印度人东行的交汇点。

19世纪末的牛车水风情，可参照清朝李钟钰的《新加坡风土记》：“有地名牛车水者，在大坡中，酒楼、戏园、妓寮毕集，人最稠密，藏垢纳污，莫此为甚……戏园有男班，有女班，大坡共四五处，小坡一二处，皆演粤剧，间有演闽剧、潮剧者。”

数十年前，这里是店屋住家、露天巴刹、喧嚣夜市，吃喝嫖赌的庶民场所；如今的牛车水主要靠中秋节和农历新年为本地人营造气氛，马里安曼印度庙为女神沐浴奏乐则成为每日的亮点。

牛车水的核心地带从广合源街（宝塔街）至番寨尾。重建前的广合源街是洋服街，番寨尾则涵盖庙仔街（硕莪街）、死人街（硕莪巷）、万拿街（万达街）和番仔妹（日本女子）落户的番寨尾（史必灵街）。

核心地带的中心点就是从前的“戏园”梨春园了。梨春园独当一面，戏院街（史密斯街）、戏院横街（丁加奴街）、戏院后街（登婆街）的命名都环绕着它。

如今牛车水的茶楼和许多老字号，已由外来餐饮店和做游客生意的零售店取代，从前的路边摊则集中在牛车水大厦内。至于梨春园、庆维新（普长春）、升平园、哲园、怡园、大华、东方、金华和长江戏院都已消失。恭锡街的最后一间妓院亦因冠病疫情结业了。

我们没必要重塑烟花巷的繁华，不过牛车水的生活文化离不开戏园。虽然从前的戏台已不再唱戏，但梨春园的名字仍然存活在众人心中。牛车水大厦前四面通风的舞台以及万拿山上的人民剧场，始终难以取代民间在闹市逛街看戏的昔日风情。

梨春园已于现址落户百多年，虽然重建几次，但大致上保留原来外观和内部中堂。梨春园的年代在中堂看戏是自由入座的，经济位的观众使用手帕来罢位，跟今天纸巾霸位大行其道没有两样。

辛亥革命爆发前两三年，香港振天声剧团在梨春园演出粤剧，中场休息的时候，汪精卫、胡汉民、黄兴等重头人物上台宣扬革命。那个年代的正统粤剧以北方官话吊腔唱戏，广府话念对白，振天声全场以纯广府话演出，突显革命的决心，开启现代粤剧的先河。

追溯起来，19世纪中叶的广东梨园子弟响应太平天国起义，清朝政府把屠刀挥向粤剧艺人，禁演大戏多年。有些艺人加入外江班跑龙套，有些越洋避难，新加坡成为他们的栖身之所。1881年的官方记录显示，本地有240名华族演员，相信其中不乏粤剧戏班。

梨春园有丰富的文化底蕴，是反清年代晚晴园的民间版。它的原址现在是一家旅店，如果能结合主题旅店和多用途小戏院的运作模式，为疫情后的时代开创新局面，既可放映电影，亦可为民间戏曲和表演爱好者提供小型的舞台，在古色古香的环境里推介传统文化，牛车水的文、史、地代表意义将更加鲜明。