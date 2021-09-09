交流站：小型建筑公司的诉求

读了《联合早报·交流站》9月4日刊登的陈亚妙读者投函《疫情下的建筑公司困境》，我觉得除了文中所提的五点难题，还应加上几点诉求。

一些从事装修工程的公司，需要至少10个或15个员工，加上临时工人，总数可达二三十人，才有能力承包三四个工程。

疫情下，建筑工人供应商的工人工资从每小时9元，提高到每小时14元。虽然工资上涨，但是依然缺乏工人。

我们自己的员工工资同样水涨船高，从每天22元提高到28元，甚至30元。虽然困难，但还可以勉强支撑。尽管如此，老板还是每天心惊胆战，担心哪一天会收到人力部的短信通知：“你的员工某某某在某月某日转到另一家公司。”

根据《雇佣外籍劳工法令》，工作准证有效期剩余40天内，准证持有者可以要求自由转公司。无论雇主怎么恳求，据理力争，都是白费心机。

新加坡建筑商公会（SCAL）出面了解情况，我们公司提呈了意见，满心以为可以峰回路转。SCAL把意见提呈给人力部后，当局征询公司和工人的意见，最终仍然无法避免工人转去其他公司。

政府与SCAL合作推出“保留计划”（Retention Scheme），为雇佣被终止的有经验建筑业工作准证持有者配对新雇主。

这项计划导致一些工人因为更高的工资，而转去其他公司。即使原雇主花很多时间和金钱，也难以说服他们留下。

我公司在这一个半月内已经转让三个员工。在我们只剩下10个员工的情况下，为什么我们还是得转让工人？

新推出的“临时配额制”（Temporary Quota System）应该保护只有10个员工的小公司，让它们在有一定工程量又缺少人手的情况下，可以不必转让工人。大公司通过这些制度跟小公司抢工人，小公司根本没有实力跟大公司竞争，所以小公司的情况堪忧。

希望当局可以审查这些制度，为小建筑公司提供帮助，确保小公司能在这个困难时期继续经营。