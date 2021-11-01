交流站：关于防疫的建议

这段时间，新加坡每天的新增病例在3500起左右徘徊，与其说“相当稳定”，不如说“居高不下”，医院加护病房床位吃紧，医疗系统压力非常大。

一直以来，民众都很理解和支持政府的“与冠病共存”策略，毕竟这是在生计和健康之间作出的艰难选择，但就眼下情形而言，相信不少民众更多的是担忧，特别是那些有儿童和老人的家庭。

政府在边境控制、疫苗接种和安全管理措施三方面全力防控疫情，取得一定成效，比如每周增长率已从1.5放缓至1.15，14％已接种追加剂等，但若要实现突破性进展，彻底消除人们的担忧和恐慌，可能还有很长的一段路要走。

作为普通民众，能做的也就是配合政府，保护好自己，守护好家人。

自去年疫情暴发以来，我国出现的死亡病例，绝大多数是并发症引起的。建议政府对死亡病例和危重病例的并发症类型做出分类和汇总，并定期公布。

这样做的好处是，对一些存在相同并发症的群体，特别一些免疫力低下的高危群体，可以起到一定的警示作用。一方面，对未接种疫苗的人，可提醒他们及时咨询医生并尽早接种适合的疫苗；另一方面，对于已接种疫苗的高危群体，让他们意识到哪怕接种了疫苗，风险依然存在，非必要不出门，尽量减少外出和与外人接触，以最大限度减少感染风险。

对我国来说，这是一条摸着石头过河的尝试，没有人知道何时会取得抗疫成功。

不过我相信，隧道尽头的曙光，在慢慢向我们靠近。