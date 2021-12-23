交流站：做一个怎样的乐龄人？

我上个月刚满60岁，启用了乐龄优惠卡，正式成为乐龄人士，标志着人生另一个里程碑的开始。然而，我却一直思考一个问题：要做一个怎样的老人？

经过这几天的思考，我想我已经有了初步的答案。

一、坚持锻炼，做一个身体健康的老人。

“生命在于运动”，我希望在75岁之前，能继续每日适量的运动，保持健康的生活方式，让身体维持在健康无病痛的水平，这样，我就能够自由自在地享受乐龄生活。

二、注重仪表，做一个举止优雅的老人。

俗话说：“相由心生”，你的容貌反映了你对待生活的态度。穿戴整洁，精神矍铄，不为取悦别人，只为让自己更舒心，更年轻，这样在巴士上不必等人让位给我，在超市结账时也没有人问我有没有乐龄卡。

我也希望自己不会染上随地吐痰的不良习惯，在咳嗽打喷嚏时会用纸巾遮掩口鼻，以免引起旁人的反感。说话时尽量控制声量，不讲粗话，保有目前轻声细语的说话方式。

三、自食其力、做一个经济上独立自主的老人。

我希望在75岁之前还能够继续工作，有一份固定收入维持自己的日常生活所需。不依赖孩子供养，在生活与精神上不成为子女的累赘或负担。

四、乐观谦逊，做一个孩子们信赖的老人。

我希望继续保持与孩子们良好的沟通方式，在年轻人面前不倚老卖老，调整好自己的心态，性格不会变得顽固，处事不会一意孤行，在家族里成为晚辈们尊敬的长者。

上个星期在公园里看到一棵非常壮大的老树，粗粗的树干把整棵树高高撑起，茂密的树叶与树枝里可见结实累累，小鸟、小松鼠、蜜蜂等小动物在大树里遮风避雨，躲避烈日。它们在老树的庇护下获得食物，并组建家庭繁衍后代。

站在大树底下的我突然明白：年纪大了，就要向大树看齐。所谓“莫道桑榆晚，为霞尚满天”，尽量发挥我们的余热，继续为社会贡献、传授经验给晚辈并做他们坚强的后盾。

谨以此文与刚步入或是即将步入乐龄的朋友们共勉之。