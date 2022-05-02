交流站：疫后享受排队的感觉

4月26日一早，我依照惯例，快到公司大楼门口时拿出手机，准备扫码进入大楼，走到大楼门口赫然发现没有安保人员了，以前竖着的扫码牌也没有了，两扇大门都敞开着，可自由进出。

竟然忘了放宽防疫措施从那天开始生效，撤消了扫码追踪，竖在门口的一切有形屏障都没有了，心中竟然莫名地敞亮舒坦起来，感觉压在心头相随了两年多的疫情大石头也突然被压碎了，一下无比轻快欢喜。进了办公室心情大好，见到几位久未见面的熟悉又显得有点陌生的同事，大家异口同声说：好久不见。

午饭后在公司附近的地下商场走走看看，各个出入口都畅通无阻。疫情期间很多地方只有一个出入口，给我这种方向感极差，不会找路的人带来很多困扰，如今我再也不用伤脑筋找出入口了。在一个小店看到一个心仪的小物，就顺手买下，付钱时老板娘像熟人一样跟我闲聊起来。走出小店，一眼望去，虽然没有人山人海，但也一扫之前那种空荡冷清，每个摊贩前面都有排队的人流。

生性不喜欢“凑热闹”的我，看到人流竟然莫名地有一种感动。一个卖点心小摊排着长长的队伍，我本来不打算买什么，但就想和陌生人一起排队等待，不为买到好吃的点心，而是为了感受很久没有的排队感觉，慢慢等待，感受前后都是人的繁华烟火气。

走出地下商场，准备回办公室，公司前面的广场上，穿梭着来来往往，形色匆匆的上班族，但无一例外，几乎都戴着口罩。政府规定户外可以不戴口罩了，但戴口罩成了我们的习惯。不戴口罩出门有点像没有穿衣服出门裸奔一样，非常不习惯，虽然防疫措施放宽甚至取消了很多管制，但是病毒没有消亡。每天病例还是有几千起，虽然对没有基础病和打了疫苗的人而言症状不严重，但我相信没有一个人想被感染，毕竟感染了病毒得自觉隔离，而且多少有些不舒服的症状，对工作、生活和家人都不利。

经历了疫情的起起落落，防疫措施的松松紧紧，疫情初袭的恐慌抢购，许多场所关停歇业，甚至约四分之一国人都亲自体验过被病毒侵袭的“滋味”，每个人都知道今天的自由来之不易。防疫上政府提供政策指南，每个个体负起应有的社会责任，才能逐步全面走向正常化。哪怕政府放宽了要求，大家还是非常自觉地维护来之不易的疫后自由生活，也对病毒保持敬畏之心。

两年多的疫情，从最初的恐慌恐惧谈疫色变到如今平静接受周围人得病康复而后正常生活，这之间的认知也是不断被刷新的。回顾过往，发现疫情不仅强健了我们的身体和意志，也让我们的心更加柔软，倍加珍惜之前视若“理所当然”的自由生活。