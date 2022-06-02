交流站：从禁止印尼传教士事件说起

我国禁止印尼的回教传教士入境，因为他是一名思想偏激的极端主义者，足以对本地社会和国人构成威胁和破坏社会安全，因此我国绝对有充足的理由禁止他入境。

恐怖主义和恐怖袭击无孔不入，让人防不胜防，所带来的伤害和破坏非常严重，绝对不能掉以轻心。

我国是个多元种族、多元文化、多元宗教信仰的社会，我们尊重每一个人的权利与宗教信仰的自由，并不会歧视任何人和任何的宗教活动。因此这次的禁令并不是不尊重人，也不违法违规，而是在保护国家和国人的安全。

我国社会井然有序，稳定发展，这是国人极力维护的良好秩序，大家都希望生活在一个和睦安全的环境中，能够安居乐业，安逸舒适地过日子。对于敏感的问题如种族歧视等，都持非常谨慎小心的态度，更不想国家成为恐怖分子锁定的目标。

我国是一个开放的市场，欢迎从世界各地，四面八方而来的游客，不过像这名有问题的传教士，国人是不欢迎的。为了避免他在本地做出不利国家和国人的事情，或者影响一些国人的思想，挑起事端，引发种族宗教信仰的不和谐，我们拒绝他入境是正确和明智的决定。

这名印尼传教士指新加坡是马来人的土地，这样的观点是不正确的。新加坡是一个独立国家，不属于任何其他的国家，国人绝对不会认同传教士的言论，政府也有权利要求他尊重我国社会和国人。

因为传教士被禁入境而引发示威抗议，这是一种不能接受的无理取闹。他到我国的动机不纯，一些人可能是因为被歪曲的言论煽动，而做出预先无法想象的举动。我们是不会因此而屈服于这错误做法，而改变决定。

宗教信仰自由在我国受到重视，而宗教信仰问题是非常敏感的，无法容忍恐怖主义的思想。

国人并没有排斥回教，没有抗拒回教徒，也没有一支竹杆打翻整船人，希望传教士不要以他错误的观点误导本地的回教徒。相信新加坡人的眼睛是雪亮的，懂得分辨是非对错，珍惜我们现有的美好生活。