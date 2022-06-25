三管齐下助有读写障碍者学华文

《联合早报》于5月16日的报道《活动本结合漫画录音 助有读写障碍孩童学中文》中提到，康盛培育中心于2月推出《汉字游乐场》，集漫画和录音等互动内容的中文活动本，协助有读写障碍的孩子学习中文。我觉得这本针对读写障碍学习者的活动本非常有趣，以漫画的形式进行阅读活动，不但能减轻读写障碍学习者的压力，还能提高学习兴趣，尤其是对于语文水平非常弱的学生以及抗拒学习华文的学生。

设计活动本的理念也遵循了奥顿·吉林厄姆（Orton-Gillingham）原则，这是普遍适用于读写障碍学习者的一套教学理念。活动本以主题式教学，包括通过提供录音，调动多重感官学习，也结合不同相连接的教学板块，帮助提升学生的识字、词汇、句型和口语能力。这与我们新加坡读写障碍协会华文课程的设计相近。

报道也提到教育治疗师在课堂使用此活动本进行教学。我相信这能让老师和家长更好地追踪学生的进度。不过，活动本里已有些固定的内容，或许难以实行差异教学，如给能力较强的学生增加难度，添加问题，或给能力较弱的学生多些汉语拼音辅助或问题引导。在新加坡读写障碍协会的华文课程，我们大多使用幻灯片和活动纸的形式呈现活动，以便教师及时为不同能力的学生进行调整。

最后，如何有效运用活动本来辅助学生学习，将是我们帮助读写障碍学习者的关键。活动本也应附上家长手册或培训，让家长了解如何在家里辅助自己的孩子学习华文。家长可以通过“四何”（什么人、什么地方、什么时间和什么事情）的提问方式，与孩子复习读过的漫画或绘本内容，并引导他们用完整的句子来回答。

为了增加趣味性，家长也可以先让孩子把想法画出来，再用简单的句子来表述。识字是学习华文的基础，家长也可以发挥创意，用多感官的学习方式和孩子复习华文字，如让孩子用粘土做出字形，用毛笔在水写布上写出字，或用手指在沙盘上写字。家长引导孩子读出字音后，也不妨让他们尝试构词或造句，以加深对字的认识。

相信通过教育治疗师、家长，以及课程与活动三管齐下的配合，我们能为有读写障碍的学生提供更多学习上的辅助，协助他们应对课业上的挑战。

（新加坡读写障碍协会华文组负责人 资深华文教育治疗师吕芊玲）