交流站：星展银行服务仍有改进空间

日前到星展银行的大巴窑中心分行帮家人更新存折，发现银行的服务还有待改进。

自从设在大巴窑建屋局中心的储蓄银行分行关闭后，很多客户转而到位于大巴窑中心的星展银行分行，那里可说天天人龙不断，有老有少。有的是为了网上银行交易出问题而来；有的是无法在自动提款机顺利更新存折；有的则是来存放或提取定期存款等等事宜。后者多半是老人家。

星展银行的分行规模不大，却须要服务很多客户。虽然有客服人员在人龙中穿梭往来，询问来者的目的，但穷于应付。我当天由于无法顺利地在自动提款机更新存折，只好求助客服人员。我发现储蓄银行的存折不时会发生无法更新的问题，不晓得是存折条码容易磨损，还是提款机的打印功能没有定期维修所致。

客服人员告诉我，即使只要求更新存折，也得跟着人龙照排。当问及要等到何时，对方说不知道，然后扬了扬手中好几本等着更新的存折告诉我，有好些客户也在等同样的服务。不过，要先等她处理好其他客户的问题后，才能帮我们做。

于是，我向客服人员索取反馈表格，希望分行可以仿效隔壁的两家银行。比如在自动提款机附近安排职员，随时为更新存折出问题的客户提供快速服务，或者另设一个柜台，专门让客户询问及服务无法在自动存款机更新存折的客户。

不料，银行门口外没放置反馈表，更没有设填写的地方。职员从银行内的其中一个房间拿出一张反馈表递给我，叫我站在支票投入处填写，然后投入支票箱内。我听了感到十分惊讶，怎么连反馈箱也省了，该不是不欢迎客户提供反馈吧？

另外，还有一点一直让我感到纳闷的是，若以存折提款，银行职员须要查看身份证以确定提款者是户头持有人，这一点可以理解，但为何更新存折也要查身份证呢？我有时会帮不良于行的家人更新存折，但谁会随身携带家人的身份证呢？

也许有人会说，使用网银就不会碰到以上的种种问题，但别忘了我们身边还有不少不谙科技的乐龄人士，或者对科技感到恐惧的国人。毕竟，近年来的银行短信钓鱼案件，让一些国人质疑网银的安全性而对之却步，尤其是乐龄人士，更是谈网色变。

大巴窑是个老龄区，需要协助的老人不少，而储蓄银行又是我国历史悠久的银行，很多上了年纪的国人几乎都有它的户头。希望星展银行的大巴窑中心分行能正视上述问题，并做出适当的改进。