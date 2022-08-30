交流站：招聘员工难 有生意无人手

最近一项针对年龄介于18岁至67岁的本地受雇者，旨在了解劳动力对本地就业市场的意见和看法的调查显示，41%的本地员工宁可失业也不愿工作不愉快。若工作无法让他们享受人生，有52%会辞职。

从报章上也读到“我们正经历着历史上最好、最富裕的时代，但是恐慌焦虑也伴随而来！这是最好的时代，这也是最坏的时代！”这样一段令人省思的话语，上述调查结果出现在这个小岛国，确实令人感到恐慌焦虑。众所周知，土生土长的新加坡人不过300多万，人口老龄化，劳动力严重缺乏，需要外来人才、劳工和帮佣来填补劳动力市场，同时吸收外国移民，填补国家人口生育的不足。

41%的本地员工宁可失业也不愿工作不愉快，原因林林总总，不外是薪水不高、福利不多又有做不完的工作。也许是处在盛世时代，在家三餐都准备好，吃饱喝足，也不用做家务。就算不工作无收入也有饭吃，可以窝在家里这个避风港。

市场上员工难招聘，有生意无人手，这种困境一直干扰着所有商贾摊贩，大家都想尽办法解决人力短缺问题，但新加坡当下的“好命富二代”，却抱持你奈我何的态度，实在令人费解。

再看看职场中的“文生”与“武生”，老板说缺乏员工，员工说福利不好薪酬少。有工不想干，有生意没人手，两方各执一词，两头不到岸，变成社会的问题。这种两败俱伤的僵局就一直持续到现在，任谁也没有办法去改变。

好多年前，听一位福建口音的老者说了一句让人有所启发的话：时下的人，做小生没有文才，做武生怕人砍。大意就是，当小生又背不了台词，做武生又马步扎不稳。高不成低不就，不肯付出只求回报，天底下哪里有这等便宜事！殊不知肯付出就会有人赏识，必定有回报。这简单的道理，每个人都知道，就是心里作祟，要现成的，被这种思维所累，结果是不肯付出也得不到回报。

一头是家有靠山能翘脚，一年半载奈何不了我的潇洒人生；另一头是有生意没人手，亲力亲为，一年半载下来会拖垮健康身心。

生意事业做大，自己亲力亲为，辛苦顶住打拼出来的江山，回想一年半载缺人手的苦撑日子，认真衡量一下，若是赔上健康，却是大大划不来。人生能有几个十年，缩小经营，夠吃夠穿，岂不是乐得自在清闲。随着年龄增长，逼近黄金年华，当商贾摊贩无计可施，就都会萌起这样的念头。果真如此，市场的活力也会跟着减弱，势必影响国家经济。

感觉新加坡先辈们刻苦、奋斗、拼博的精神全消失了，当然人各有志，想要过怎样的人生，谁都无权过问。人生有两种选择：先甜后苦或先苦后甜，我宁可选择后者。年轻人喜欢甜，喝珍珠奶茶，我选择喝中国茶，清淡甘香。