交流站：再见南大精神

9月9日，我有幸参加在山城怡保举行的第17届南洋大学全球校友联欢会暨南洋大学创办人陈六使先生逝世50周年追思会，场面盛大，共有超过600名南大校友赴会；他们多数已经白发苍苍，从世界各地不远千里前来。

南洋大学的历史，一直是新马两地华社的伤痕历史。它自1953年倡办到1981停办，仅仅存活了28年，这确实令人惋惜。但是，残酷无情的历史却阻挡不了南洋大学毕业生在母校消失40多年后，还是紧紧联系在一起。30多年来，各地校友每隔两年，不间断地轮流主办校友聚会，这种浓厚的南大情，或许是南大精神的升华吧？

有人说：精神的东西是看不见的，所以对不了解的人很难说清楚，但在这次活动中，我们却在会场感觉到南大精神一直跟随着我们，南大精神不止步于南大的同学，在老师们身上也可见证到其痕迹。当年担任经济系讲师的戴文雅老师就是一个例子，我有幸与他同团，所以有机会见证一切，以前被他教过的同学，不管是经济系或其他系的，都过来与他亲切交谈，有些已是白发苍苍的长者。老师还带了一份名单，写着许多学生的名字，他说期望能在宴会上再见到他们，因为多年来，他的许多学生一有机会就会与他聚餐，但他不记得他们的面孔。老师在学术上只想学生真正学到有用的知识，他改考卷时大公无私的态度，当年没几个人会欣赏，但却没人会忘记他，这或许就是南大精神的精髓吧？也是有教无类的真正意义。

蓦然回首，南大校友就像是一本已绝版的书，它的珍贵就在于随日逐减的稀少性。人的身体外表会随着时间流逝而变老，然而，美丽的回忆却会永远保持年轻，我和众多南大校友在云南园生活的记忆永远都不会随时间而变老，或许，这就是所谓的南大人的情怀吧？