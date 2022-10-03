交流站：房贷利率上涨会否影响租赁市场？

近日常有顾客问我，为什么住房租金上涨得这么厉害？今年以来，租金涨幅出人意料之外。有屋主在去年尾刚与租户签了两年合约，知道如今的租金涨幅在千元左右（如此涨幅前所未有），都纷纷想涨租。但租金必须在租约期满后才能调整，不然合约就如同虚设；更何况合约的印花税有法律约束作用的。

随着疫情趋缓和对外开放，劳动力市场强劲复苏，政府已放宽边境管制。与我国一水之隔的马国人民的涌入，来自其他国家的劳动人口，政府所要吸引的专才以及外国学生回流等等，对租房的需求也跟着增加，整个租赁市场能否满足和消化这些需求？

本地银行跟随全球的加息步伐，纷纷在近日调高房贷利率；有经济师预计，本地抵押贷款利率也许会在今年底攀升到4%左右。房价上涨，各大银行贷款利率升高，以及不断上涨的房屋租金，是整个租赁市场的趋势，这是近20年来未有的水平。如今，无论是买房作为投资或居住，房贷利率上涨是不容忽视的问题，对买房者构成一定的风险。

9月29日深夜当局宣布新一轮房地产降温措施，应对近期利率趋升，提高贷款资格门槛。接下来有意买房者须更加谨慎，无形中对新推出的公寓或转售市场的住宅，会起着一定程度的影响。

李显龙总理在今年的国庆群众大会上谈到人才对一个国家成功与否至关重要，言下之意就是我国会继续吸引世界各地的顶尖人才到来。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生在9月初宣布，为吸引顶尖和优质人才，以及最具备稀缺技能的科技专才，就业准证和个人化准证框架也做出调整，以避免优秀人才的流失。

《联合早报》报道，今年首八个月高档私宅租金纷纷上扬。不光是高档私宅，即便一般公寓和组屋的租金涨幅也让人惊讶。

放眼世界，俄乌战争持续带来的全球能源与粮食短缺，各国人民正承受生活费上涨的压力，接下来也许会面对全球债务危机的风险，还有经济不景气和美联储加息带来的影响等等，过去20年的低利率也许已一去不复返，利率还会继续上升。

新措施规定私宅出售者须等候15个月才能购买非津贴转售组屋，意味着他们得暂租房子，这将造成租赁市场的需求更大，无论是有地住宅、私宅或是组屋的租金料会水涨船高。

房价的攀升和市场对租房的需求量不断增加，与租金是息息相关的，供不应求的租赁市场，会否因房贷高利率而受到影响？从市场需求看来，笔者相信短期内租赁市场的租金，将保持在现有水平甚或有上升的趋势。