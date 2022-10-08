交流站：面对乱信 只信正信

将近三年了，我不再看任何社媒上转发的贴子，因为太乱，各种信息满天飞，各种所谓的“大神”“大咖”都在做出五花八门的预言、预判，甚至昨天的判断和今天的判断截然相反，完全是为了流量，博眼球。

更有许多贴子的标题大量使用一些惊世骇俗的字眼，比如“吓尿了”“惊呆了”“吓傻了”“火了”“惊呆了““没有之一只有唯一”“臣服”“鄙视”“在删除前速看”“打残了”“打瘫了”等；各种不断变化花样的诈骗性质的网络筹款，如“滴水筹”“轻松筹”“软心筹”“爱心筹”等，这样的文章我一律不看，即刻删除，如果一个群组里面不断转发这样的文章，我立刻退群，绝不让这样的烂文来干扰自己的平常生活；如果这样的人在我的群组里，我立刻踢出群，并标志“诈骗”。

俄罗斯入侵乌克兰后有一个视频显示，十多辆坦克快速经过一座桥梁，在一个群组里的文字描述是：这是到乌克兰增援的北约军事将领开会回途中，被俄罗斯情报机关获悉，途中被埋伏在公路两侧的俄军反装甲导弹精准打击，全歼的视频。而在另外一个群组里，则把俄罗斯和乌克兰的名字调换了一下，其余文字一字未改。明眼人一看就知道，完全站在不同的立场，各说各话。我就很纳闷：制作这个视频的人是怎么拿到这个视频的？如何知道是哪一方的军事将领？难道他亲临战场？我们却有许多读者不经过大脑思考就随手转发，完全是添乱。要知道“文毒”比“疫毒”更毒，最毒的是“心毒”——别有用心，唯恐世界还不够乱。

我认识的一位朋友，由于平时疏于监管孩子，以致孩子沉迷手机游戏，到了凌晨还不睡觉，白天上课昏昏欲睡，严重影响学业，直到学校老师打电话反映，家长才知道孩子误入歧途好久，极其痛心。孩子的前途有可能葬送在手机上。

现在的应用五花八门，只要有手机就能轻易下载使用，也就容易上当受骗，被误导被骗甚至犯罪。我们的时间与精力绝不应该浪费在这些无谓的事情上面。

平时我只看三份报章：《联合早报》、《新明日报》和《海峡时报》。它们是正规的传统媒体，所刊登的信息肯定是经过核实和负责任的，深得读者信任。我订阅了这三份报章的电子版，非常方便，随时随地可以阅读，可以分门别类保存所需的资料，也都是我正规的信息来源。在这乱信的时代，我只信正信，信息不乱，信心不会乱，信念就不会乱，生活也就不乱。