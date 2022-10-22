交流站：应改变公积金利率算法

我认同郭书真在10月9日的报道《国库券和政府债券，你投资了吗？》中的一些意见，公积金局应该重新检讨利率计算方式，以反映真正的市场利率。

首先，公积金普通户头的利率，不应只根据本地三大银行在三个月期间的12个月定存与储蓄利率计算，分别占80%与20%，而应该根据银行的12个月定存促销利率，以及六个月和一年的国库券指标收益率计算，才能反映真正的市场利率。按照目前的计算方式，普通户头的利率应该很难会在未来六个月高过2.5%。

另外，有一点我不太明白的是，虽然特别、保健和退休户头的利率，是根据10年期新加坡政府债券在过去12个月的平均收益率计算，外加1个百分点（目前的最低利率是4%），但特别和保健户头的利率是按季度检讨，退休户头的利率则是按年度检讨。当局应按季度检讨特别、保健和退休户头的利率，以反映当前的市场利率，让退休户头的利率与特别和保健户头的利率一致，或比后两者更高。

再过一年半，我就55岁了，在近10多年来我一直在琢磨，如何把特别户头的存款“屏蔽”到淋漓尽致。

首先要了解公积金的条例。我在30多岁时就开始每年把多余的普通户头存款转移到特别户头，40多岁就达到特别户头的顶限，即全额存款（Full Retirement Sum），而特别户头存款现在已经达到超额存款（Enhanced Retirement Sum）。这意味着我从65岁起，每个月可以领取2140元至2300元的入息。

虽然政府关注屏蔽特别户头存款的现象，但多数的会员跟我一样，不是为了避免特别户头存款被转移到退休户头，而是想把更多的存款，从普通户头转到特别户头赚取更高的利息。除非政府允许我们的退休户头，在55岁时达到超额存款后，把不超过一定金额的存款（如全额存款）从普通户头转到特别户头，否则会员将继续屏蔽特别户头存款。