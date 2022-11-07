交流站：别让乐极生悲事件重演

乐极生悲的踩踏事件可以发生在任何地方和时间。无论是宗教盛典、体育赛事、节日庆典等，都会吸引当地民众以及来自世界各地的旅客前往聚集观看。倘若有关当局筹备不足，设想不周，安检有疏漏，不幸事件随时都会发生，造成重大人命的伤亡。

10月1日，印度尼西亚东爪哇省举行的一场足球赛，数千球迷在主队落败后冲入球场，警方以发射催泪弹应对，观众在恐慌中逃跑，造成人群在几个出口处推挤冲撞，演变成踩踏事件，至少有132人死亡，包括数十名儿童。

在球场维持秩序的执法人员，如果采用不适当的激进措施，比如粗暴驱离和镇压球迷，球迷反抗造成激烈冲突，其余观众恐慌四处窜逃，就可能发生踩踏事件。如果球场挤进超量观众，也可能造成看台坍塌。这类事件一旦发生，死伤会更惨重。

重大足球赛应有足够的执法人员维持治安，指挥官的责任很重要，必须临危不乱，谨记应对措施。骚乱一旦发生，他应采用适当方法，及时疏导观众迅速离开球场，然后将闹事的球迷逮捕，平息骚乱。

可是，印尼球场踩踏事故中的警员除了向人群发射催泪弹，也用警棍殴打球迷，过于粗暴的执法，导致观众涌向狭窄的出口，推挤中有人摔倒造成踩踏。

一波未平一波又起。10月29日，韩国首尔著名商业区的梨泰院发生踩踏悲剧，至今已有156人死亡，超过170人受伤，其中30人情况危急。据当地媒体报道，事发前四小时，警方已接到多通电话，却没有立即采取行动，消息传开后遭到舆论的痛批和谴责。

踩踏事故之所以会发生，通常是由于民众狂欢过头，不守秩序你推我挤；有些趁机捣乱，抑或玩闹喊叫，说些令人听了恐慌的刺激语言，民众为了免受池鱼之殃，就会设法脱身急速离开现场，造成通道顿时堵塞，只要有人摔倒，踩踏悲剧就会发生。

年关将至，夜间场所有不少人群聚集狂欢，也会有雇主主办庆功宴，有关当局会举办跨年倒数等大型活动，到时一定会吸引大批民众参与。为了未雨绸缪，确保民众安全，当局有必要在这段期间，突击检查这些场所的安全逃生门和楼梯通道，确保没有障碍物，消防水泵必须运作正常，灭火器安全栓不能上锁，违规者一定要追究法律责任，不得姑息。

此外，恐袭阴影未除，在人群聚集的主要地点，公众若发现可疑物件或包裹，要及时通报警方，千万别擅自移动碰触，以免造成不必要的伤亡。居安思危，人人有责，出席任何欢庆活动，每个人都要自律，才不会乐极生悲。生命宝贵，大家可要珍惜。