交流站：科研是辨识中医好处的伯乐

政府准备通过加强中医药的科研，安心地把更多的中医治疗办法纳入主流的医疗保健系统，是本地中医界最近受邀参与全民保健计划“健康SG”之后，所迎来的另一喜讯。政府对中医科研的支持与投入，肯定会让百年来一直默默地在民间发展的本地中医如虎添翼，为国人的健康发挥更大的力量。

延续千年的中医本是匹好马，本地每天有数以千计的病患在接受政府津贴的主流西医治疗之外，也自寻中医的帮助。有了政府对中医科研的重视，中医无须再只凭受惠病患的口碑，而是通过更多的客观数据说话。

中西医是在思辨上截然不同的两种医学，辨识中医好马的伯乐（科研），不应局限在主流西医的框架内进行，才能避免类似几个月前，在报端上公布针对民间自治冠病普遍采用的中药方“连花清瘟”的一项科研项目，强调中药是作为“辅助性治疗”，必须先服西药再服中药、本末倒置的规定，而是尽量让中医药在科研中全面显现真正的疗效。

中医治疗的一大特色是整体性，在针对局部的病痛之外，还会考虑到整体的身体状况。局部的病痛就有如一棵树木的枯枝萎叶，除了修剪枝叶的治疗，中医还要翻弄土壤，是对生命基础的“调理”，从根本上对树木（人体）的盛衰起着间接但彻底的防治作用。

我国人口快速老龄化，中医的调理不可或缺。老年人普遍面对肢体疼痛、跌扑、心血管与肿瘤等慢性但随时有风险的健康问题。除了通过西药长期控制疾病之余，也须要对人体做根本上的调理，才能事半功倍，提高疗效、防范风险、节省费用。但凡病出必有其因果，治疗其果是“治标”，调理其因则是“治本”。目前无论中西医治疗偏向治标，对治本有所忽略。因此，中医的科研重点，应集中在中医对人体整体调理上的作用。

老龄人口普遍面对的最大病因是经年劳动所难免的劳伤，肢体的劳损除非影响生活，才考虑西医具风险的手术置换治疗，否则就须与劳损共存。但共存的劳损往往因发炎造成气滞血瘀，气血不畅而生疼痛：肢体的疼痛又往往与身体内热相关：内热愈多，劳损部位的炎症反应愈大，身体的不适愈是明显。西医没有“热”的概念，中医临床问诊则首问“寒热”，而睡眠与饮食是左右体热的两大因素。

另一方面，易受劳伤的颈部劳损会普遍地造成睡眠障碍；睡眠障碍则生虚火，致使身体偏热而整体阴阳（寒热）失调；体内寒热失调，进一步劳损炎症不断。因此，在劳损与睡眠之间，形成了一种恶性循环，长期影响健康。气血不畅瘀阻日久，更会引发三高、肿瘤等慢性基础性病变。因此，睡眠品质不好是健康的最大隐患，既是因又是果，应是科研的重中之重。

配合中医参与明年中开展的“健康SG”全民保健大计，政府强调的中医药科研能为中医的保健办法提供依据，并为我国人口中的通病找出一个通治、通调（理）的最好办法，大庇人人防减病痛皆欢颜。这是对中医药科研的一大期许。