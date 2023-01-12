交流站：只对遗失百盛乐龄优惠车资卡收费

谨答复《联合早报·交流站》于2022年12月24日刊登陆昱斌读者的投函《对百盛乐龄优惠车资卡的若干建议》：

我们感谢陆女士的投函，并已就她对百盛乐龄优惠车资卡（Passion Silver Concession Card）的反馈与她联系。

我们谨澄清，由于寄给陆女士哥哥的信件确实是丢失了，因此无须支付百盛乐龄优惠车资卡的更换费用。收到卡后，持卡者必须激活它，才能在使用它时享有优惠车资。如果遗失已激活的百盛乐龄优惠车资卡，我们会在发出替换卡时收取费用。更换费包括车资卡制作的实际成本，以及处理成本。

持卡者可以在44个通联（TransitLink）售票处或优惠车资卡更换处（Concession Card Replacement Office）激活优惠车资卡。此外，全岛的主要交通枢纽也设有13台自助服务机（TL Kiosk），24小时为乘客提供服务（https://www.transitlink.com.sg/self-help-ticketing-machines）。这些自助服务机提供申请和领取替换卡，以及购买优惠月票和提交索赔等服务。通联公司会根据公共交通用户的需求，继续推出更多自助服务机和服务。

我们感谢陆女士关于百盛乐龄优惠车资卡的建议。我们会在今后的改进工作中考虑这些建议。

（通联有限公司 策略通讯与市场营销高级副总裁 黄慧慧）

（人民协会 理事长（会员与伙伴拓展署）丁美晶）