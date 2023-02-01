交流站：望艺理会推广戏曲课程

国家艺术理事会这些年一直很积极推广戏曲艺术。疫情前后，艺理会一直给本地业余地方戏曲团体拨款赞助各项演出，让热爱戏曲者大饱眼福，受益不浅。

演出归演出，可在地方戏曲历史、戏曲文学和戏曲艺术等方面的学识，本地人又了解多少？我们必须承认，国人对地方戏曲的了解，多来自新加坡早期的福建、广东和海南的街边和庙会酬神戏。本地的业余团体学戏，只限于唱腔和舞步水袖功，缺乏对中国戏曲渊源的了解。例如，京剧的服装和化妆跟其他剧种的区别，各种戏曲剧种的咬字唱腔、押韵和唱念坐打等学识。

我一直关注艺理会赞助的本地业余地方戏曲演出。至于专业戏曲讲座和一些戏曲大师教学课程几乎没有见到。1月29日下午，我上了著名京剧表演艺术家田平老师的大师教学课：《京剧旦角养成记》。在这两个小时的课程里，田老师以幽默、深入浅出的方式，让热爱京剧戏曲的学员重新认识了京剧旦角的塑造与刻画，以及汉族与满族旦角的服饰跟礼仪。田老师也跟我们分析京剧戏曲艺术，就有如一首西洋交响乐曲，每一个乐章都以唱腔韵律描述不同故事背景，间接把京戏比喻为东方芭蕾舞剧。参与田老师教学的年轻学员，都特别想对中国戏曲有更深一层的认识，建立较正统的戏曲历史学识。因为有共同语言和兴趣，我发觉自己很快就跟他们打成一片。这也让我领悟到，要学好京剧戏曲，离不开“认真”二字，以及“口传心授”的过程。

目前这类形式的戏曲大师课程，都是由私人工作室组织筹办的活动。我希望艺理会能考虑赞助由专业戏曲表演艺术家授课的戏曲大师课程，让国人深入了解戏曲不只是耍杂技、唱响歌词和扭身抛水袖的浅薄技艺。