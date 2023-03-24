交流站：不容粗暴对待医护人员

我国人口迅速老龄化，需要大批人员投入医疗行业。医护人员坚守岗位，无怨无悔地付出，贡献很大。

尤其冠病肆虐的这段时间，医护人员都站在最前线，不畏惧病毒的感染，为了拯救病患，牺牲了自己与家人相处的时间，日以继夜与时间赛跑，有时还得承受不明事理邻居的白眼、骚扰和无理取闹，说医护人员会把病毒传染给他们，简直不可理喻。

到过医院求诊或复诊的病人和家属，都会看到登记处的一个显眼的牌子，写着，“我们的员工应该受到尊重。我们将不会接受任何对员工在言语或肢体上的伤害。触犯者将交由警方处理”。病患和家属都清楚看到这样的提醒，但为何还会有人触犯？

这些年来，国人越来越缺乏耐性，枉费我国推行了这么多年的“礼貌运动”。我们不时会看到读者投到《联合早报·交流站》感谢各所医院的医生真诚对待和照顾病人的表扬书信和文章，当然也会有一些投诉的信件。可是，我们却很少看到医护人员在媒体上投诉被病人辱骂或动粗等新闻。这或许如《联合早报》曾报道的，医护人员已经把被辱骂视为工作的一部分，习以为常，只想尽力把工作做好，不想多惹是非。

病人对医护人员辱骂和粗暴的恶行不能姑息，必须追究到底，采取行动，以儆效尤。否则病人会有样学样，误以为这是他们的权利。

我认为要防止医护人员受到无礼对待，须通过教育和媒体广泛地提醒，对医护人员辱骂或动粗是要付出代价的。

有句话说：“你敬人一尺，人敬你一丈”，病人和医护人员之间应相互尊重，不是吗？