交流站：居安思危防患未然

经历了近三年戴口罩的生活，我国在今年2月13日起宣布全面解除口罩令，只有在某些特定场所才须要继续戴口罩，例如诊所和医院等。然而，我们真的应该松懈了吗？其实，一点都不能。我们更应学会居安思危、自强不息，时刻以身作则，提高自我的防疫能力，才能把感染冠病或其他传染病的概率减到最低。我认为以下几点值得关注：

一、我们要保持心情开朗。只要保持心情平静、不急躁、不生气，身体处于相对平衡的状态，就不易生病。因此凡事要看开点，別斤斤计较，让自已活得开心。

二、注意个人卫生。只要个人卫生习惯到位，病菌自然与自己绝缘。在用餐前或上完厕所后，用肥皂和清水洗手，为自己添加多一层保护网。避免用未清洗的手触摸脸部，特别是眼睛、口、鼻等，因为病菌最容易从这些部位入侵。

三、经常为手机消毒。现在智能手机普及，人人都是一机在手，长时间看视频、聊天和打游戏。然而出门在外，手机也最容易与病菌接触，回到家应用含75％酒精成分的消毒液消毒，把感染病菌的概率减到最低。

四、继续戴口罩。口罩能有效地在呼吸道和外界的病菌之间提供一道保护的屏障，一方面若身体不适，可将自己的飞沫阻挡在口罩内，降低自己成为疾病传播的源头；另一方面，也可以阻挡病菌进入我们的身体。所以患呼吸道疾病时，应尽量减少外出，真的必须外出，应戴防护性能较好的口罩。

五、建立良好的饮食习惯。我们的三餐除了要定时，还要吃得有营养，不挑食才能均衡补充人体所需要的各种营养。各项身体器官的营养一足，各自发挥最佳功能，自然就不太会生病。

六、必须确保有足够的休息。汽车开久了，引擎也必须停下来保养和维修才能继续行驶。同样的道理，休息是为了走更长远的路。为了保持健康的状态，我们身体的各个器官也需要适量的休息，病菌不易入侵，才能达到延长寿命的目标。

综上所述，我们应该居安思危防患未然，避免再次发生大规模的疫情，努力创造更美好的明天！