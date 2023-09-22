交流站：猜灯谜迎中秋

华人传统节日中秋节即将来临，滨海湾花园与牛车水在9月15日都举行中秋亮灯仪式。滨海湾花园今年以“花缘”（Gardens of Blooms）花灯为主题，融入民间传统传说故事等题材，寄托了人与人之间加深联系、亲友团聚的美好寓意。裕廊湖花园则以“野生动物奇遇记”和“狮城回响”等为主题设计的花灯，让访客既能走一趟野生动物探险之旅，又可以了解新加坡丰富的历史，让这个中秋节活动更丰富多彩。

本地华人聚集地和旅游景点牛车水，张挂嫦娥和玉兔等五彩缤纷的花灯，盛装迎接中秋。社区、宗乡会馆、晚晴园、佛寺、神庙、商场等场所，也张灯结彩，以琳琅满目的造型灯饰给本地增添节庆的气氛，让各族同胞、游客同庆同乐。

中秋节免不了要赏花灯、品茗、吃月饼和猜灯谜。滨海湾冠病疫情后恢复之前提灯笼漫步的活动。新加坡灯谜协会每年不遗余力地在多处张灯悬谜，以谜会友交流切磋，探索中华文化文字的奥秘，也推广华文应用平台，让公众在欢庆节日的同时也能接触和学习华文。

灯谜是博大精深的益智文字游戏，谜题谜意包罗万象，能够启发人的智慧，提升文学修养，尤其在籍学生能够从中增广有趣的文化知识与词汇，进一步提升华文水准，深一层了解中华文化。这一项雅俗共赏的益智游戏，值得大力推广。