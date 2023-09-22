交流站：西部湖畔中秋气氛浓

农历八月庆中秋，我国多个地区举行大型灯会活动，如滨海湾花园、牛车水都在日前闪亮登场，吸引公众前去观赏。地处西部的裕廊湖花园，也在9月16日举行中秋湖畔灯会亮灯。湖畔灯会是我国西部今年庆中秋的大型灯饰活动，展出以各种野生动物和历史建筑为主题的大型灯饰，让今年的中秋节更多姿多彩，是居民、访客赏灯观景的好地方。

灯会设在裕廊湖花园北岸的大草坪，除了地方宽敞，访客还可享有绿意盎然的景观。今年的花灯造型更是与我们的生活息息相关，如居住环境、政府组屋，还有具历史意义的欧南园珍珠山的珍珠苑公寓等造型，让人重温上世纪的风情。访客也能从中感受花灯师傅的精雕细琢，以及了解我国的发展与变迁。除此之外，还有自然界野生动物如老虎、大象、山猪，冰雪中的北极熊，海洋里的水母、鱼儿等等形态的灯饰，造型栩栩如生。这些手艺精湛、形象逼真的花灯，让访客徜徉在欢乐的节庆氛围中。

中秋节是汉字文化圈的重要传统节日。真所谓八月十五月儿圆，人间美好月饼香，狮城处处齐亮灯，中秋灯会放光芒。千古吟咏的诗词如“但愿人长久，千里共婵娟”，表达的是千家万户对亲人的思念，以及对美好相聚的期待。我国各团体组织积极推广传统节日，更是社区、家庭凝聚力的体现。