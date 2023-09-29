交流站：中秋节感怀家国温情

中秋节有月圆举家团圆的寓意，是华人社群祈愿风调雨顺、国泰民安、阖家团圆的重要传统节日之一。

中秋节前的一个周末（9月23日），晚饭后我来到住家附近的碧山—宏茂桥公园散步，偶遇现场热闹又温馨的中秋游园会。这让初到新加坡的我，感受到浓浓的节日文化气氛。

繁星朗月、华灯点缀下的碧山—宏茂桥公园，龙狮舞动，灯谜竞猜，提灯夜游，人山人海，一片喜庆祥和。舞台上，艺人献唱，技人杂耍，精彩纷呈，欢庆中秋。舞台周边也非常热闹，草坪上，以家庭为单位，围坐在野餐垫前，边赏歌边聚餐，欢声笑语不断。各种各样的摊位前，书法展示、茶艺表演、猜灯谜，呈现新加坡多彩的文化。尤其是荧光舞龙舞狮表演，既富传统意义又有现代的创新概念。

更为幸运的是，我们还在游园会上荣幸巧遇李显龙总理。那晚8时30分左右，李总理在龙狮队的簇拥下抵达一起与民同乐，还和居民同坐在野餐垫上，一起提前庆祝中秋节。

李总理上台用中英双语作了特别接地气的发言。作为一名曾有15年从业经验的记者，看到这一幕我很兴奋，于是拍摄记录下来。李总理见我正在拍摄，还特意向我挥手微笑示意，让我心生暖意。李总理的致辞，更让我感受到浓烈的家国情怀。他一方面指出现在国际局势风云变幻，处于多事之秋。新加坡在这样的氛围中，更要稳步解决，勇往直前。另一方面，李总理也强调社区和家庭的重要性，呼吁大家陪伴家人度过这个美好的节日。

国家与家庭之间存在着紧密的关系，所谓“国泰民安”，国家太平，人民才能有安居的环境。幸福的家庭又是国家繁荣昌盛的基石。一个爱家的人，对自己的家庭负责，也会更爱国，进一步为国家的发展做出贡献。

中秋游园会接近尾声时，李总理也走入人群，与民众合影，握手问好，非常亲民。这也是我第一次见到李总理本人，在自拍合影时，为了迁就我的个子，李总理还弯下腰，这一举动顿时让我心生敬佩与暖意。

我抬头望月，和远方的亲人“千里共婵娟”，低头享受着这片土地的活力和热情。希望新加坡更繁荣美好，世界不再有战争，让每个人都能安居乐业、幸福团圆。