交流站：让老人晚年生活更舒适

新加坡社会日趋老龄化，所谓“老吾老以及人之老”，我们应发挥尊老爱老的精神，向有需要的老人伸出援手，特别是一些独居老人的社区，让他们老有所依，晚年能享有舒适的生活。

社会团体的义工，不时会去帮助独居老人，如定期探访、陪老人聊天、打扫和整理屋子、带他们去看病拿药，并一再提醒他们，若身体不适或发生事故时，得马上联系义工。有些慈善团体也会送上餐食和日用品，解决基本温饱的问题。这些热心的义工和慈善团体的善心值得嘉奖。但也有好些独居老人，病故数天，身体已腐烂，才因散发恶臭而引起邻居的注意，这是令人遗憾的事。

为了让老人能安享晚年，我们应更关注他们的生活。首先，左右邻居可留意独居的老人，如果一两天没见到他们，或生活作息改变，就应去敲门了解一下情况。如果没有回应，那就得设法联系他的家人或义工，甚至考虑报警。有些老人性格比较孤僻，不爱与人交谈，但邻居或义工还是要定期探访，以免发生不幸的事情而无人知晓。

其次，对健康活跃的老人，可安排各种活动鼓励他们积极参与，感受生活乐趣。例如在组屋楼下辟建乐龄角落，提供舒适的座椅、报纸和杂志，让老人可以聚集闲聊、阅读和听音乐看节目等。此外，也可在石桌上设置棋盘，让老人下棋。这不但能松懈身心，还可锻炼脑筋，延缓老化。

再次，保留组屋区的小公园，装置简单的运动器材，让老人除了早晚散步外，也能做些基本的运动，强身健体。老人在与邻居攀谈中有助于纾解郁闷，发发牢骚，聊聊家事，打发时间，调整自己的心情。

最后，义工团体可以和居民委员会或民众俱乐部合作，开班教导老人做手工，或玩些简单游戏，让他们动动脑筋，预防患上失智症。其他课程也可包括烹饪烘培、学习数码科技和书法绘画等，丰富生活，让他们感受到社会并没有遗忘他们。义工偶尔也可带老人到我国各景点逛逛，让他们增广见闻。义工的付出，或可减少老人对子女的依赖。即使子女长时间没来探望，也不会觉得心灵空虚，精神无所寄托。

总之，老一辈国人都曾为这个国家的建设和发展做出贡献，当他们步入晚年的人生，应得到尊重、重视和照顾，实实在在建立宽容、温馨的社会。