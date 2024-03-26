交流站：对恐怖袭击绝不可掉以轻心

莫斯科发生特大恐怖袭击，死亡人数还在持续攀升，真的是始料不及。美国国家安全委员会本月初也有预报有关莫斯科袭击计划的信息，但为时已晚，惨祸已发生，情况惨不忍睹。

各国政府，包括新加坡在内，都异口同声谴责恐怖分子对无辜者惨无人道的袭击行动。俄罗斯总统普京誓言对所有参与策划袭击的人进行严厉报复。

这起事件再次说明，无论我们生活在世界任何一个角落，都可能受到恐怖分子的威胁。新加坡这个弹丸小国，身处敏感的地理位置，对于防范恐怖分子的渗透，从来都不敢掉以轻心。不久前，就有青少年因自我激进化而被捕，可见恐怖主义无所不在。

我国早年也曾被袭击，导致不少人命伤亡，虽然事过境迁，却记忆犹新。

一、麦唐纳大厦炸弹爆炸案（MacDonald House bombing），发生于1965年3月10日。当时，三名印尼海军陆战队员在大厦引爆炸弹，造成三人死亡，33人受伤。

二、拉裕骑劫事件（Laju Hijacking），发生于1974年1月31日。四名手持冲锋枪和炸药的男子袭击新加坡南部岛屿毛广岛上的炼油厂，企图炸毁炼油设施不果，后来劫持拉裕（Laju）号驳船，并将船员扣为人质。经过新加坡和日本政府参与谈判后，恐怖分子同意释放人质，但要我国安排一组担保人确保他们安全离开新加坡。事件于1974年2月8日结束，骑劫者离开新加坡前往科威特。

三、新加坡航空公司SQ117航班劫机事件，发生于1991年3月26日。新航航班当时从吉隆坡起飞后不久就遭劫持。劫机者是四名自称巴基斯坦人民党成员的男子。飞机于晚上10时24分降落在樟宜机场，新加坡武装部队突击队于3月27日早上6时50分展开救援行动，将四名劫机者击毙，乘客和机组人员都安全撤离。

这些历史教训说明我们必须时刻保持警惕，做好应对恐怖袭击的准备。