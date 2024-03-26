交流站：莫斯科音乐厅枪声敲响人性警钟

3月23日凌晨，我被手机的新闻提醒铃声吵醒，屏幕出现俄罗斯首都莫斯科近郊番红花城市大厅音乐厅发生严重枪击事件。我当时的第一反应，就是感叹这到底是道德的沦丧，还是人性的扭曲造成的。之后一整天，媒体报道的死伤人数不断激增，当中还包括孩童，真是令人心痛万分。各国领袖纷纷表达谴责和慰问。

自九一一事件以来，各国陆续发生一连串恐怖袭击，造成严重破坏和无数人命伤亡。这些恐怖袭击的始作俑者，从不考虑到他们的激进化思想和极端行为，会导致这么多的人命伤亡，严重影响世界经济与和平。除了天灾和生老病死，其实世间很多人命伤亡都是可以避免的，尤其是战争以及这类恐怖袭击事件。

看到这些负面新闻和媒体帖文，难免会产生负面情绪，即便我们用各种理由来安抚自己，都始终无法平复内心五味杂陈的感受。在这个世界上，形形色色的人都有，再加上各种族在文化、风俗、宗教和政治思想上的差异，经常会发生矛盾与冲突。要改造有极端主义思想的人并非易事，即便是通过严厉的法律，也无法完全减少选择违法或甚至采取恐怖主义和暴力极端主义行为的人。

在新加坡，所幸内政部在应对可能发生的威胁时，一直都采取积极的预防与教育策略，防止恐怖主义分子有机可乘。其实，一个国家的犯罪率，是可以通过有效和正确的教育途径来降低的。无论是在种族、宗教或其他敏感课题上，教育能让受到极端主义思想影响，以致行为和思想扭曲的人，有重新感受良心呼唤的改造机会。