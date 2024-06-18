不以人为本的广告方式

拜读了《联合早报》作者谢伟铿、严文珍、林明辉关于“生嚿叉烧”的文章后，也真的是有些气炸，无法接受此广告在新加坡的推广方式。

三位作者都很好地谈了关于广告欠文化敏感度，与内容抵触生命情感等在日后会产生的不良影响。在此，我就想以广告“正在发生”的当下来感受一下，这会是一个什么样的推广行为。

试想：父母亲带孩子上馆子吃大餐庆祝父亲节或母亲节，身为家长的他们，会因为一碟免费叉烧（不以消费来谈）而对着天真无邪也没有做错事的孩子，说上“生嚿叉烧好过生你”这么一句恶意的话，就只为了一碟叉烧？总觉得这是不容易接受的情景（我是以情节来分析）。

个人觉得，这广告文案缺乏以人为本的基本思路。要了解，现在的孩子比较敏感，他们也许不能理解，为何爸爸或妈妈会说这样一句话？原本快快乐乐的一家人去吃一顿饭，一不留意，适得其反。

又如作者林明辉所说：尤其是身为母亲的，会认为是极度贬低母爱的深层情感。做妈妈的须要经历十月怀胎的不适，即使孩子有时不听话或让家长觉得“很没有用”，身为父母者绝少会用“生嚿叉烧”此类话语来责怪孩子。孩子也许不知道那是什么意思，但家长肯定能理解那是一句重话，不是随随便便可以骂出口的。

在我印象中，“叉烧说”在上个世纪80年代末较常听到，特别是在香港。当时我在香港游学，时常到菜市（巴刹）溜达，通常市民都以此类形容词交谈，有几个版本，有些比较黄腔，听起来也没什么特别。如果要比较，当时民间的广东话比较有特色，例如猪血粥叫小红，牛肉粥叫牛仔等，听了很舒服也很有故事性。

“生嚿叉烧好过生你”这类形式的广告文宣，也许在香港比较可以接受，但在新加坡就变得有点生硬，不能达到预期共鸣。

还有一点我认为重要的是孩子的感受。视年龄而有所不同，孩子可能不能理解为什么生嚿叉烧好过生他呢？他是人，叉烧是猪的肉做成的，而猪是家畜，是养来供人类食用的。父母亲说生嚿叉烧好过生他，是褒义还是贬义？到底我是乖还是坏？

在新加坡的孩子很少接触到这类词语，就如三位作者所说，要知道生命情感与文化敏感度的红线在哪里；更要知道在不同区域里的人，对同样的东西会有不同反应。所以，广告营销的方式是有区域性的．如华人区在过年过节喜用红色与吉祥的文宣，但如“生嚿叉烧好过生你”这类文宣，是有很大的冒犯性又不讨好的宣传字眼，一不小心就很容易伤人。也有人认为新时代，不必认真，开玩笑而已。我不敢苟同，这无关时代新不新、要不要认真或态度上是不是在开玩笑，而是关系到为人处世的修养。