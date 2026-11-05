8月2日早上，我在武吉班让搭乘961M号巴士（车牌：SMB1457U）前往女皇镇。巴士抵达美世界购物中心对面的车站时，一群年长妇女上车，其中一位坐在轮椅上。车长立即下车，协助她把轮椅推上巴士，并熟练地将轮椅固定妥当，确保她在乘车途中的安全。

车长得知她要到红山下车，又见陪同她的女士准备一直站在轮椅旁，便亲切地请这名女士坐下，并说到红山还有一段路，站着会很辛苦。直到确认轮椅固定妥当、乘客都安坐后，他才回到驾驶座开车。

一路上，我留意车长的驾驶表现。他驾驶平稳，起步、转弯和刹车都十分顺畅，让乘客坐得安心、舒适。

公共交通每天乘载无数乘客，车长的工作并不轻松。然而，这位车长不仅尽职尽责，更以同理心照顾行动不便的乘客，让全车乘客感受到温暖与尊重。

我想向这位961M号巴士车长表达诚挚的谢意，也希望SMRT能够表扬这位尽职尽责、富有爱心的员工。正是这些默默付出的基层员工，让我们的城市多了一分温情，也让新加坡成为一个更有爱心的社会。