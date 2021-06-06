严孟达：“打阿公的”还是“打私人的”？

漫步

到头来，我们可以说，政府给了你更多选择，最终基于疫苗效用等综合因素考量，还是鼓励你打“阿公疫苗”。

去年底，一回去私人诊所看医生，医生顺便向我推荐“肺炎球菌病”（Pneumococoal）疫苗，他说，政府鼓励年龄达65岁和更年长的人士接种，因为老人家的风险较高。相隔一年时间打两剂，超过250元，政府给予大幅度的津贴，年长国民两剂合计只须自付几十元。

在医生的热心鼓励下，觉得打“阿公的”，“不打白不打”，也就二话不说打了第一剂。离开诊所时顺便拿了一本《乐龄人士疫苗接种》小册子，回家翻阅了有关“肺炎球菌病”的解说，长了一些知识，至少知道这种可以在人与人之间传播的传染病会导致肺部、血液和脑膜受严重感染。

打了第一剂之后，毫无不良反应，就等着今年底打第二济。谁还管打的是什么牌子、什么国家的产品。“阿公”批准的疫苗，还能不放心吗？

眼下全民接种冠病疫苗计划如火如荼进行，非强制性免费接种，获得国人的积极响应。也有些人一直对其他牌子的疫苗有所期待，尤其是中国的科兴疫苗（Sinovac）。

然而，科兴疫苗最终还是上不了全民接种疫苗计划下的疫苗名单。卫生部在星期五晚发布的文告说，我国3万多对现有两种免费疫苗有严重过敏的人，能够全额免费接种科兴疫苗。此外，其他纯粹出于个人选择而接种科兴疫苗者，疫苗虽然还是免费，但须付诊所的费用。政府的立场澄清了民间的一些疑虑。

目前摆在国人面前的只有采用“信使核糖核酸”的辉瑞与莫德纳两款疫苗，政府负责为国民接种。从疫苗效果而言，辉瑞和莫德纳高达95%和94%，采用“传统灭活疫苗”的科兴疫苗仅是51%。科兴未被列入政府接种疫苗计划中，是科学问题，不是政治问题。

李显龙总理今年3月间接受英国广播公司（BBC）的专访时指出，“疫苗不分国籍”，他不认为人们有任何依据说中国生产的疫苗不好，或者说中国生产的疫苗就一定好，只因为他是华人，疫苗与他的基因相符合。

尽管李总理有言在先，过去几天，科兴未被列入我国全民接种疫苗名单在网上已被上纲上线到中美之间站队的政治层面。让科学的问题回归科学，才是符合新加坡人本身的利益。

辉瑞疫苗和莫德纳疫苗，早在去年12月就分别将它们的相关数据刊登在权威医药期刊《新英格兰医学期刊》上。不论原产地是哪里，新加坡卫生科学局对疫苗都有统一的评估。

新加坡若真的如一些人所指有刻意为难科兴之嫌，等于是跟自己过意不去，因为20万剂科兴疫苗至今冷藏了好几个月，虽然还有一年多的时间，时间不在新加坡这一头，政府处境尴尬，科兴一直无法提供新加坡要求的临床数据，缘由何在，不便揣测，当局的评估也因此无法完成。

好不容易，世界卫生组织终于在6月1日批准了科兴，上了“紧急使用“清单，这也许给新加坡政府一个“退而求其次”的解套机会。

但是，世卫的“紧急使用清单”，就在于“紧急使用”，以解大多数发展中国家和落后国家之急需，只在疫苗开发阶段的质量、安全性和效力的数据进行风险评估，而这些也是“全球冠病疫苗获取机制”（COVAX）评估疫苗的条件。我国对疫苗的评估标准高于世卫，那是毫无疑问。

政府让私人医疗业通过“特别采用程序”去采购世卫紧急使用清单上的疫苗，如阿斯利康、强生、中国国药集团疫苗（SinoPharm）和科兴等等，无论成本是更贵或是更便宜，若由政府为那些舍“阿公疫苗”不用而求“私人疫苗”者买单，等于是津贴私人医疗业，这一点也说不过去。

此外，“疫苗致伤经济援助计划”不把选择其他疫苗者覆盖在内，打“阿公的”，若引起任何伤害，阿公负责。打“私人的”，还要跟医生签“知情同意书”，风险自己评估。

到头来，我们可以说，政府给了你更多选择，最终基于疫苗效用等综合因素考量，还是鼓励你打“阿公疫苗”。

冠病疫苗的需求与供应是全球面对的长期问题，不是这一轮打过就代代平安，追加剂要多久打一次，各国政府和专家们接下来须要作出决定。

巩固粮食和抗疫物资的供应链，是我国重要的抗疫工作，因此，扩大疫苗来源也应该是永续性策略之一。

政府必须在政策上确保国家疫苗的供需平衡，照顾人民的健康和负担能力，需要一套全面策略，包括在本地引进生产疫苗的能力。

由杜克—国大医学院和美国ArcturusTherapeutics研发的冠病疫苗第一和第二阶段的临床试验，据报道已经完成。法国的赛诺菲，以及德国的BioNTech最近也分别宣布了要在本地投资建厂生产疫苗，就是这个路子的具体成果。

冠病肯定还要折腾全球人类好多年，如李总理所说的，它将逐渐成为“地方性流行病”（endemic），流感和某些传染病的预防针和疫苗可打可不打，但接种冠病疫苗证明少不了，而且还要看你的疫苗打了多久。需要的话，出远门之前先追加一剂，保平安，也省却麻烦。

作者是本报特约评论员