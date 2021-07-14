约翰·布拉德福德,陈洁莹：海上犯罪不断演变 安全中心须加强合作

海盗和海上武装抢劫一直威胁着东南亚海上航道的安全。在最好的时期，繁荣的经济和强有力的海洋治理，可以将袭击率保持在最低水平，但现在却非最好的时期。在全球范围内，冠病大流行对经济和人们的生活产生了负面影响，导致海员失业，扰乱航运格局，并使海事执法机构的资源紧张。这些趋势给了潜在罪犯新的动机和新的机会。

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