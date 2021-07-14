约翰·布拉德福德,陈洁莹：海上犯罪不断演变 安全中心须加强合作 订户 来自 / 联合早报 文 / 约翰·布拉德福德 陈洁莹 发布 / 2021年7月14日 4:50 AM 字体大小: 小 中 大 海盗和海上武装抢劫一直威胁着东南亚海上航道的安全。在最好的时期，繁荣的经济和强有力的海洋治理，可以将袭击率保持在最低水平，但现在却非最好的时期。在全球范围内，冠病大流行对经济和人们的生活产生了负面影响，导致海员失业，扰乱航运格局，并使海事执法机构的资源紧张。这些趋势给了潜在罪犯新的动机和新的机会。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡 东南亚 海盗 恐怖主义 海军 南洋理工大学 苏禄海 马六甲海峡 海事安全 新加坡海军 新加坡海峡 航运 海事 海上安全 海上犯罪 海上武装抢劫 资信汇合中心 Information Fusion Centre 拉惹勒南国际研究院 马六甲海峡巡逻计划 亚洲反海盗及武装抢劫船只区域合作协定组织 ReCAAP ReCAAP-ISC 信息共享中心 国际海事安全会议 乔新生：阿富汗未来三种结局 弗朗西斯·福山,路易斯·费利佩·洛佩斯·卡尔瓦：大流行病和政绩