约翰·布拉德福德,陈洁莹：海上犯罪不断演变 安全中心须加强合作

订户

来自 / 联合早报

文 /
约翰·布拉德福德 陈洁莹

发布 / 2021年7月14日 4:50 AM

字体大小:

海盗和海上武装抢劫一直威胁着东南亚海上航道的安全。在最好的时期，繁荣的经济和强有力的海洋治理，可以将袭击率保持在最低水平，但现在却非最好的时期。在全球范围内，冠病大流行对经济和人们的生活产生了负面影响，导致海员失业，扰乱航运格局，并使海事执法机构的资源紧张。这些趋势给了潜在罪犯新的动机和新的机会。

订阅或登录，以继续阅读全文！

此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容

请您选择以下方式，阅读全文：

已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。

订阅

新用户体验价，每月只需 $0.99*。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容