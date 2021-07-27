陈鸿斌：美国：风光无限双州记

如果加州和得州能取长补短，借鉴对方的成功之处，如加州想方设法降低居民的生活成本，而得州则竭尽全力在教育上迎头赶上，那么无疑会出现双赢局面。

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若问美国的政治中心，谁都知道是华盛顿。那里不仅有白宫还有国会山，所有中央政府部门和掌握联邦政府决策权的政客都集中在那里。同样，要说美国的经济中心，纽约当然是当仁不让的，因为那里不仅有华尔街，还聚集了证券交易所、期货交易所和商品交易所等，是如雷贯耳的国际金融中心。这一看法当然没错。但若从州的层面来看问题的话，恐怕就得另当别论。