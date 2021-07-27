陈鸿斌：美国：风光无限双州记 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈鸿斌 发布 / 2021年7月27日 5:02 AM 大量风险企业积聚加利福尼亚州，好莱坞公司也长期在那里安营扎寨，每年都推出大片，这些都对吸引人才产生了叠加效应。（法新社） 字体大小: 小 中 大 如果加州和得州能取长补短，借鉴对方的成功之处，如加州想方设法降低居民的生活成本，而得州则竭尽全力在教育上迎头赶上，那么无疑会出现双赢局面。若问美国的政治中心，谁都知道是华盛顿。那里不仅有白宫还有国会山，所有中央政府部门和掌握联邦政府决策权的政客都集中在那里。同样，要说美国的经济中心，纽约当然是当仁不让的，因为那里不仅有华尔街，还聚集了证券交易所、期货交易所和商品交易所等，是如雷贯耳的国际金融中心。这一看法当然没错。但若从州的层面来看问题的话，恐怕就得另当别论。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 加利福尼亚州 得克萨斯州 华盛顿 纪赟：包容性、多元化 与新加坡国民共同体的打造 滨田弘一：疫情中复苏的正确建议