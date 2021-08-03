杨元庆,扎因·莫扎尼（Zaim Mohzani）：反思马来西亚的公共外交

冠病疫情显示，没有国家能单凭一己之力来应对这场全球危机。尽管国家仍是国际关系中的主角，但鉴于21世纪日益复杂的局势，国家不得不拥抱多方利益相关者，与其他国家以及非国家行为体（如跨国公司和公民社会）并肩作战。

在此情势下，公共外交对于建立公众与国家之间的信任与合作愈发重要。一直以来，马来西亚都想通过正式外交来晋身中等强国，唯其如此，它在公共外交方面所作的努力仍有待加强。