杨元庆,扎因·莫扎尼（Zaim Mohzani）：反思马来西亚的公共外交 订户 来自 / 联合早报 文 / 杨元庆 扎因·莫扎尼（Zaim Mohzani） 发布 / 2021年8月3日 5:02 AM 两位作者认为，马来西亚可以通过智库外交来重新连接东西方，重建双边信任。（路透社档案照） 字体大小: 小 中 大 冠病疫情显示，没有国家能单凭一己之力来应对这场全球危机。尽管国家仍是国际关系中的主角，但鉴于21世纪日益复杂的局势，国家不得不拥抱多方利益相关者，与其他国家以及非国家行为体（如跨国公司和公民社会）并肩作战。在此情势下，公共外交对于建立公众与国家之间的信任与合作愈发重要。一直以来，马来西亚都想通过正式外交来晋身中等强国，唯其如此，它在公共外交方面所作的努力仍有待加强。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡国际基金会 香格里拉对话 公共外交 软实力 发展中国家 国际关系 马来西亚公共外交 青年外交 科技外交 智库外交 时事透视 罗伯特·斯基德尔斯基：中央银行应有绿色使命吗？ 马勇：美俄中大三角关系演进趋势研判