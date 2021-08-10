章良我：向更公平合理社会迈出一小步 订户 来自 / 联合早报 文 / 章良我 发布 / 2021年8月10日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 从今年7月1日开始，我所居住的公寓发生一个小小的变化：原先提供定班接驳巴士服务的供应商被小区管委会撤换了。这看似一桩极其普通，也是商业社会司空见惯的小事，背后却包含了一个与社会进步息息相关的真实故事。直至今年上半年，这个公寓一直由同一家公司，提供来往穿梭于公寓与附近地铁站之间的定班接驳巴士服务。20年以来，为居民提供服务的，前前后后一共有四位司机。第一位是上了年纪、头发全白的老安哥，后来接替他的是另一位相对比较年轻的本地驾驶员；第三和第四位分别是来自中国及印度的客工。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 接驳巴士服务 雇佣法律条款 公平对待员工 陈鸿斌：日本企业欲让电脑超期服役到何时？ 斯蒂芬·罗奇：中国“动物精神”的缺失