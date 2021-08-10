章良我：向更公平合理社会迈出一小步

从今年7月1日开始，我所居住的公寓发生一个小小的变化：原先提供定班接驳巴士服务的供应商被小区管委会撤换了。这看似一桩极其普通，也是商业社会司空见惯的小事，背后却包含了一个与社会进步息息相关的真实故事。

直至今年上半年，这个公寓一直由同一家公司，提供来往穿梭于公寓与附近地铁站之间的定班接驳巴士服务。20年以来，为居民提供服务的，前前后后一共有四位司机。第一位是上了年纪、头发全白的老安哥，后来接替他的是另一位相对比较年轻的本地驾驶员；第三和第四位分别是来自中国及印度的客工。